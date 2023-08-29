ثقافة موشا تختتم فعاليات ورشة تدوير خامات البيئة
احتضن فرع ثقافة أسيوط، برئاسة السيد ضياء مكاوي، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، وذلك في إطار برنامج "ثقافتنا في إجازتنا"، للموسم الصيفي الجديد. تأتي هذه الفعاليات استجابةً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني.
وفي هذا السياق، اختتمت مكتبة آل عابدين بموشا برئاسة السيد ياسر عبد اللاه، ورشة فنية لإعادة تدوير خامات البيئة، وذلك في مقر المكتبة. قدّمت الفنانة نسرين شوقي حنا تعريفًا لمفهوم إعادة التدوير، حيث يتم إعادة تصنيع المخلفات البيئية القديمة لاستخدامها في صنع بعض الأشياء البسيطة مثل قصاصات القماش ومسدسات الشمع والخيوط وشرائط الزينة.
وخلال الورشة، قام الأطفال بتنفيذ عدد من الأعمال الفنية وتزيينها بطرق مبتكرة. وفي ختام الفعاليات، تم تكريم المشاركين المتميزين وتقديم جوائز رمزية لهم.
يأتي تنظيم مثل هذه الفعاليات في إطار حرص الدولة على تعزيز الوعي الثقافي والبيئي لدى الأطفال وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية خلال فترة الإجازة الصيفية. وتعد هذه المبادرات فرصة للأطفال لاكتشاف مواهبهم الإبداعية وتطوير قدراتهم في مجال الفن والإبداع.
- أسيوط
- إقليم وسط الصعيد الثقافى
- إقليم
- فرع ثقافة أسيوط
- فرع ثقافة
- ثقافة أسيوط
- قصر ثقافة
- بيت ثقافة
- مكتبة
- ثقافة
- ثقافتنا في إجازتنا
- محافظة أسيوط
- محافظ أسيوط
- محافظة
- محافظ
- اللواء عصام سعد
- رئيس جامعة أسيوط
- الدكتور أحمد المنشاوي
- جامعة أسيوط
- ديوان عام محافظة
- رئيس
- رئيس جامعة
- الوحدة المحلية
- مركز
- مدينة
- قسم
- قرىة
- مركز ومدينة
- رئيس مركز ومدينه
- رئيس الوحدة المحلية
- رئيس حي
- شرق
- شرق أسيوط
- غرب
- غرب أسيوط
- ديروط
- القوصية
- منفلوط
- مركز أسيوط
- ابوتيج
- صدفا
- الغنايم
- البداري
- ساحل سليم
- الفتح
- أبنوب
- ثقافة موشا تختتم فعاليات ورشة تدوير خامات البيئة