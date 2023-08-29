احتضن فرع ثقافة أسيوط، برئاسة السيد ضياء مكاوي، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، وذلك في إطار برنامج "ثقافتنا في إجازتنا"، للموسم الصيفي الجديد. تأتي هذه الفعاليات استجابةً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني.

وفي هذا السياق، اختتمت مكتبة آل عابدين بموشا برئاسة السيد ياسر عبد اللاه، ورشة فنية لإعادة تدوير خامات البيئة، وذلك في مقر المكتبة. قدّمت الفنانة نسرين شوقي حنا تعريفًا لمفهوم إعادة التدوير، حيث يتم إعادة تصنيع المخلفات البيئية القديمة لاستخدامها في صنع بعض الأشياء البسيطة مثل قصاصات القماش ومسدسات الشمع والخيوط وشرائط الزينة.

وخلال الورشة، قام الأطفال بتنفيذ عدد من الأعمال الفنية وتزيينها بطرق مبتكرة. وفي ختام الفعاليات، تم تكريم المشاركين المتميزين وتقديم جوائز رمزية لهم.

يأتي تنظيم مثل هذه الفعاليات في إطار حرص الدولة على تعزيز الوعي الثقافي والبيئي لدى الأطفال وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية خلال فترة الإجازة الصيفية. وتعد هذه المبادرات فرصة للأطفال لاكتشاف مواهبهم الإبداعية وتطوير قدراتهم في مجال الفن والإبداع.

ثقافة موشا تختتم فعاليات ورشة تدوير خامات البيئة

ثقافة موشا تختتم فعاليات ورشة تدوير خامات البيئة

ثقافة موشا تختتم فعاليات ورشة تدوير خامات البيئة

ثقافة موشا تختتم فعاليات ورشة تدوير خامات البيئة

ثقافة موشا تختتم فعاليات ورشة تدوير خامات البيئة