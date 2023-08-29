في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، قام فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي باستضافة فعاليات متنوعة ضمن برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. وقد تمت هذه الفعاليات بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

وقد نظم قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان ورشة عمل حول الخط العربي، حيث قدمت الفنانة إيمان حسن وهبه شرحًا مفصلاً عن كيفية كتابة الحروف باستخدام الخط العربي، بما في ذلك الخط الرقعة والخط النسخ وأنواع الخط العربي الأخرى.

وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز المهارات والمعرفة في مجال الخط العربي، وتعزيز فنون الكتابة الجميلة في المجتمع المحلي. وقد أثارت الورشة اهتمام العديد من المشاركين الذين يسعون لتعلم وتطوير مهاراتهم الخطية.

تعتبر فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد فرصة رائعة للمجتمع المحلي للاستمتاع بتنوع الفعاليات الثقافية والفنية في أجواء مريحة وممتعة. وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود وزارة الثقافة لتعزيز الثقافة والفن في القرى والمدن الصغيرة وتشجيع المجتمع على المشاركة الفعّالة في الحياة الثقافية.

تشكل فعاليات البرنامج محورًا هامًا لتعزيز التنوع الثقافي وتعزيز الوعي الثقافي للمشاركين، كما تعكس التزام وزارة الثقافة بتعزيز الحوار الثقافي والتفاعل الإيجابي بين الثقافات المختلفة في البلاد.

وبهذه الطريقة، تحققت رؤية الوزيرة نيفين الكيلاني ورغبتها في توفير بيئة ثقافية غنية ومثيرة للمواطنين، وتعزيز قدرات الشباب والمجتمع لاستكشاف وتعزيز التراث الثقافي العربي

ورشة الخط العربي تواصل تقديم شرح مفصل للطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة الخط العربي تواصل تقديم شرح مفصل للطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة الخط العربي تواصل تقديم شرح مفصل للطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة الخط العربي تواصل تقديم شرح مفصل للطفل بقصر ثقافة أسيوط