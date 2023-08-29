أطلق فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية في إطار برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. جاء ذلك استجابةً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

وفي هذا الإطار، عُقدت محاضرة تثقيفية في قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان، بعنوان "أضرار الزواج المبكر وختان الإناث". قدمت هذه المحاضرة رشا أبو العلا، حيث قدمت مجموعة من النصائح الهامة حول مخاطر الزواج المبكر وأضراره. كما تطرقت المحاضرة إلى قضية ختان الإناث، التي تشكل تحديًا كبيرًا في صعيد مصر. وأكدت على أهمية توعية السيدات بمخاطر ختان الإناث والأضرار النفسية المرتبطة به.

كانت هذه المحاضرة فرصة للنقاش وتبادل الآراء حول هذه القضايا الهامة والحساسة، وقد حظيت بمشاركة جمهور كبير من المهتمين والمعنيين بالموضوع.

تأتي هذه الفعالية في إطار جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى التوعية بقضايا الزواج المبكر وختان الإناث، وتعزيز الوعي بأضرارهما في المجتمع المصري. كما تؤكد على أهمية دور المؤسسات الثقافية في تنظيم الفعاليات التثقيفية والتوعوية لنشر الوعي وتعزيز القيم الاجتماعية.

من المتوقع أن تقدم فروع ثقافة أسيوط وغيرها من الفروع الثقافية العديد من الفعاليات المتنوعة خلال فصل الصيف، سعيًا لتحقيق الفائدة الثقافية والترفيهية للجمهور وتنمية وعيهم الثقافي.

قصر ثقافة اسيوط يلقي الضوء على قضايا المرأة

قصر ثقافة اسيوط يلقي الضوء على قضايا المرأة

قصر ثقافة اسيوط يلقي الضوء على قضايا المرأة

قصر ثقافة اسيوط يلقي الضوء على قضايا المرأة

قصر ثقافة اسيوط يلقي الضوء على قضايا المرأة