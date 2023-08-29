حملات تموينية في البداري لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وضبطت 13 محضر
في إطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وبتكليف من المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، تم تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء. وتم توجيه تعليمات من ايمن احمد مدير ادارة التموين بمدينة البداري بالتنسيق مع مركز ومدينة البداري ومباحث تموين أسيوط.
وفي سياق ذلك، تم ضبط وتحرير 12 محضراً لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، حيث تم ضبط 140 علبة سجائر محلية بمعدل 140 علبة، وتم أيضًا تحرير محضر ضبط لغش تجاري يتعلق بـ 170 علبة زبادي منتهية الصلاحية.
كما تم ضبط 100 زجاجة زبادو منتهية الصلاحية.
وتأتي هذه الحملات ضمن جهود السلطات المحلية في أسيوط لضبط الأسواق ومكافحة الغلاء، حيث يتم العمل على تنظيم إجراءات رقابية مشددة لضمان توفر المنتجات الغذائية والسلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تأمين السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بما يحفظ مصلحة المواطنين، والقضاء على التجاوزات والممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين وتؤثر في استقرار الأسواق التموينية.
وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة.
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