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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

تندوري دجاج علي الطريقة الهندية.. لرجيم مثالي

تندوري دجاج
تندوري دجاج

تندوري دجاج بالمقلاة الهوائية للرجيم، من اشهي وصفات دجاج شهية ومميزة لرجيمك المثالي، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير  الدجاج التندوري ببهارات المسالا الهندية، بجانب الدجاج الخضار السوتيه المنوعة.

تندوري دجاج


مقادير تندوري دجاج بالمقلاة الهوائية للرجيم

- الدجاج : دجاجة (مقطع)
- ملح : ملعقة صغيرة
- عصير الليمون : 1 حبة
- لبن زبادي : كوب
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- الثوم : فص (مهروس)
- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (طازج ومفروم)
- بهارات المسالا الهندية : ملعقة صغيرة
- شطة مجروشة : نصف ملعقة صغيرة
- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

تندوري دجاج


طريقة التحضير


ضعي الدجاج في وعاء، وتبليه بالملح، وعصير الليمون، واللبن الزبادي، والبصل، والثوم، والزنجبيل، والبابريكا، وبهارات المسالا، والشطة، وافركيه جيداً حتى تمتزج المكونات.
غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.
ادهني المقلاة الهوائية بالقليل من الزيت النباتي، وضعي الدجاج مع التتبيلة في المقلاة، واضبطي الوقت والحرارة لنضوج الدجاج وتحميره.
قدمي الدجاج ساخناً.

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