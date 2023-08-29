كيكة تيراميسو الشوكولاتة علي خطي المطاعم الإيطالية

كيكة تيراميسو الشوكولاتة من ألذ الحلويات الإيطالية المعروفة حول العالم التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير كيكة التيراميسو بمذاق الشوكولاتة اللذيذة.

كيكة تيراميسو الشوكولاتة



مقادير كيكة تيراميسو الشوكولاتة

- لتحضير موس جبن الماسكاربوني :

صفار البيض : 2 حبة

سكر : 30 غراماً

جيلاتين : 3 شرائح (صفائح)

جبنة الماسكاربوني : 200 غم

كريمة الخفق : 150 ميلليلتراً

- البيض : 3 حبات

- سكر : 100 غراماً

- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة

- العسل : 10 غم

- طحين : كوب

- مسحوق الكاكاو : 10 غم

- حليب : 50 مللتر

- الزبدة : 30 غراماً (مذوبة)

- بسكويت ليدي فنجرز : كوب

- قهوة سريعة الذوبان : 2 ملعقة كبيرة (مخلوطة بكوب ماء)

- بودرة الكاكاو : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

لتحضير كيكة الشوكولاتة: في وعاء، اخفقي البيض مع السكر على حمام مائي حتى يبدأ الماء بالغليان، ثم ارفعي الوعاء، واخفقي المكونات باستخدام المضرب الكهربائي، أضيفي خلاصة الفانيليا، والعسل، مع الخفق.

نخلي الطحين مع بودرة الكاكاو فوق مزيج البيض، مع التقليب والخلط باستخدام المضرب اليدوي.

أضيفي الحليب السائل، والزبدة المذابة وقلبي.

بطني قالب الكيك بورق الزبدة، وصبي مزيج الكيك وأدخليه للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة أو حتى النضوج.

أخرجي القالب من الفرن واتركيه حتى يبرد كلياً وقطعيه إلى نصفين بالعرض.

لتحضير موس جبن الماسكاربوني: على حمام مائي، اخلطي صفار البيض مع السكر جيداً، ثم أضيفي صفائح الجيلاتين مع التقليب المستمر حتى يغلي الماء.

ارفعي الوعاء، وأضيفي إليه جبن الماسكاربوني مع الخفق باستخدام المضرب اليدوي، وكريمة الخفق مع التقليب.

في قالب متحرك، ضعي في القاع طبقة من كيكة الشوكولاتة الجاهزة، ثم طبقة من موس الجبن، ويُبرد لمدة 15 دقيقة.

غمسي قطع البسكويت بمزيج القهوة، وضعي طبقة فوق طبقة الكيك والموس.

غطي طبقة البسكويت بطبقة ثانية من مزيج الموس، وطبقة أخيرة على الوجه بالقطعة الأخيرة من كيك الشوكولاتة.

أدخلي القالب للثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم، ويزين الوجه بالكاكاو البودرة.