تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، أشاد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم في الوادى الجديد بتفاعل طلاب الصفوف الأولى مع مبادرة "اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية في اجازة تربوية تعليمية مميزة ومفيدة" التي نظمتها إدارة الخارجة التعليمية بتوجيه شامل للصفوف الأولى بالإدارة التعليمية.

وأوضح وكيل التعليم أن المبادرة تهدف إلى غرس روح الانتماء للوطن والوعي القومي وتنمية العادات الإيجابية لدى الفئة العمرية من التلاميذ المستهدفين من المبادرة. تم تنفيذ ورشة عمل داخل متحف آثار الوادي الجديد لتعريف الطلاب بمبادئ اللغة المصرية القديمة وتعليمهم كيفية الكتابة. تم أيضًا تنفيذ زيارة لمعبد هيبس بالخارجة لتفعيل درس في اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي تحت عنوان "أخلاق المصري القديم على الجدران"، وتضمنت تطبيقًا تفاعليًا لدرس المنهج التعليمي وبعض الأنشطة في اللغة العربية والكتابة والقراءة والرسم.

شارك في فعاليات المبادرة التعليم الابتدائي وتوجيه الصفوف الأولى في المديرية والإدارة، بالإضافة إلى عدد من المدارس الابتدائية بإدارة الخارجة التعليمية. يهدف هذا النشاط التعليمي الممتع إلى تنمية قدرات الطلاب وتعزيز الانتماء للوطن وتعزيز الوعي الثقافي والتراثي بطرق تفاعلية وإيجابية. تعتبر مثل هذه المبادرات أدوات قيمة في تعزيز التعلم النشط ومساعدة الطلاب على تطوير مهاراتهم اللغوية والثقافية.

تستحق الجهود المبذولة من قبل الوزارة، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الوادي الجديد ونائبه والمعلمين والمشرفين على المبادرة التقدير والتشجيع. يأمل الجميع في أن تعم الفائدة المستمدة من هذه المبادرة جميع أقاليم البلاد، وتصبح جزءًا من عملية تعليمية شاملة تهدف إلى بناء جيل واع وحاضر في مستقبله ومساهم في تنمية المجتمع.

تلاميذ الصفوف الأولى يشاركون مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية

تلاميذ الصفوف الأولى يشاركون مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية

تلاميذ الصفوف الأولى يشاركون مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية

تلاميذ الصفوف الأولى يشاركون مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية

تلاميذ الصفوف الأولى يشاركون مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية

تلاميذ الصفوف الأولى يشاركون مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية

تلاميذ الصفوف الأولى يشاركون مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية

تلاميذ الصفوف الأولى يشاركون مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية

تلاميذ الصفوف الأولى يشاركون مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية

تلاميذ الصفوف الأولى يشاركون مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية

تلاميذ الصفوف الأولى يشاركون مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية

تلاميذ الصفوف الأولى يشاركون مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية

تلاميذ الصفوف الأولى يشاركون مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية