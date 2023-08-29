رؤية فنية حول معسكر الأهلي بالنمسا .. "تقرير"

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكره المغلق بدولة النمسا استعدادًا لانطلاق الموسم المحلي والقاري الجديد، وخوض مواجهة السوبر الأفريقي المقرر إقامته بمدينة الطائف السعودية 15 سبتمبر المقبل.



وتضم بعثة الأهلى في معسكر النمسا كلًا من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - رأفت خليل ، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمود متولي، رامي ربيعة، معتز محمد، محمد هاني، أكرم توفيق، كريم فؤاد، خالد عبدالفتاح.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمد فخري، كريم نيدفيد - إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمد الضاوي كريستو، أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، محمد زعلوك، رضا سليم، محمود عبدالمنعم كهربا، صلاح محسن.



لماذا النمسا..

- جاء اختيار دولة النمسا لإقامة معسكر الأهلي باختيار من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر، بحكم داريته الكاملة بطبيعة الأجواء هناك خصوصًا في شهري أغسطس وسبتمبر، نتيجة للتقارب الجغرافي بين موطنه الأصلي "سويسرا" ودولة النمسا وبعد تعذر إقامة المعسكر في ألمانيا وهي الدولة الأولى التي رشحها كولر للاستضافة.



- عدم التغير في الساعة البيولوجية نظرًا لتقارب التوقيت بين القاهرة والعاصمة النمساوية فيينا، حيث تسبق القاهرة فيينا بساعة واحدة فقط.



استدعاء صغار السن ..

وفي مفاجأة قام بها السويسري كولر، استدعى الجهاز الفني للأهلي الثلاثي معتز محمد ومحمد زعلوك مواليد عام 2005 وكريم الدبيس مواليد 2003 بتعليمات فنية، لتجربتهم قبل إعلان قائمة الموسم الجديد.

وظهر الثلاثي في مران الأهلي الأخير على ملعب التتش قبل التوجه إلى معسكر النمسا.



تكثيف الأحمال البدنية ..

وبتعليمات من السويسري كولر، يخوض الأهلي مرانه اليومي بالمعسكر على فترتين "صباحية ومسائية"، لتحقيق أقصى استفادة فنية وبدنية قبل ضغط مواجهات الموسم المقبل.

التحفظ على الوديات ..

وأبدى السويسري كولر عدم رضاه عن المواجهتين الوديتين للأهلي خلال معسكر النمسا، بعد تواصل إدارة الكرة بالأحمر مع أندية تنتمي للدرجات الأقل من الدوري الممتاز، مطالبًا خالد بيبو، مدير الكرة، بالسعي إلى توفير مواجهات مع الفرق الكبرى بالنمسا أصحاب المستوى المميز، لخوض تجربة ودية قوية.



الرغبة في تحقيق أقصى استفادة فنية ..

ويرغب السويسري كولر في تحقيق أقصى استفادة فنية من خلال المعسكر بتجربة عدد كبير من لاعبيه خاصة غير الأساسيين والوافدين الجُدد "رضا سليم، صلاح محسن، كريم نيدفيد" ، للوقوف على مدى فرص مشاركاتهم الموسم المقبل ، كذلك العائدين من الإصابة "أكرم توفيق و كريم فؤاد".

وينتظم الثنائي في تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي، رفقة خالد عبدالفتاح الذي عانى آخر الموسم الماضي من كسر في الترقوة قبل المشاركة التدريجية في التدريبات والوجود بقائمة معسكر النمسا، والوافد الجديد إمام عاشور الذي عانى أخيرًا من آلام بالعضلة الخلفية.



وكانت بعثة الفريق الأول بالأهلي قد وصلت إلى دولة النمسا، مساء أمس الإثنين، لبدء فعاليات التحضير لانطلاق الموسم المحلي والقاري الجديد، تحت قيادة كولر.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعسكر حتى 6 سبتمبر المقبل.