لمرضى السكر.. طريقة عمل كيكة الزعفران

كيكة الزعفران لمرضى السكر من أخف الحلويات التي يمكن صنعها لمرضى السكر، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير كيك الزعفران اللذيذة، وتمتعي بطعمها الخفيف والهش

كيكة الزعفران

مقادير كيكة الزعفران لمرضى السكر

- طحين : 2 كوب (منخل)

- سكر : كوب

- الزبدة : 100 غراماً (لايت)

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

- الزعفران : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- حليب : كوب (سائل)

كيكة الزعفران

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

اخلطي كوب الحليب مع نصف ملعقة الزعفران، واخلطي الطحين مع البيكنج باودر.

في الخلاط الكهربائي اخفقي الزبدة مع البيض، والسكر، والفانيليا، حتى يتشكل لديكِ مزيج هش ومتجانس القوام.

أضيفي خليط البيض وخليط الحليب والزعفران إلى خليط الطحين بشكل تناوب مع التقليب جيداً حتى تمتزج جميع المكونات ويتشكل لديكِ مزيج ناعم القوام ومتماسك.

صُبي الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة، وأدخلي القالب إلى الفرن لمدة 40 دقيقة.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد بشكل تام، ثم قطعيه وقدميه.