شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينعى رحيل الناقدة رنا أبوالعلا

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ببالغ الحزن والأسي، رحيل الناقدة المسرحية الشابة رنا أبو العلا، التي وافتها المنية صباح اليوم بعد حادث أليم تعرضت له منذ أيام.

وتقدمت إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرتها الكريمة، سألها المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر و السلوان.

الناقدة الراحلة رنا أبو العلا، كانت تمثل وجه مشرق للحركة النقدية المسرحية، وهي من مواليد 8 أكتوبر 1994م، تخرجت رنا أبو العلا من قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس، حصلت على دبلوم النقد الفني من معهد العالى للنقد بأكاديمية الفنون عام 2020م.

وكانت طالبة بتمهيدى الماجستير من نفس المعهد، عملت رنا أبو العلا في عدد من المجلات الفنية المتخصصة ومنها جريدة مسرحنا والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعملت سكرتير تحرير مجلة "نقد*نقد" النقدية المسرحية المتخصصة.

كما نشر لها عشرات المقالات والمقاربات النقدية في الفنون البصرية، وشاركت بعشرات المقالات النقدية في نشرات المهرجانات المسرحية لعدة سنوات، منها: نشرة المهرجان القومي للمسرح المصري، ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.