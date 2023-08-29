موعد سوبر أفريقيا بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية

تستضيف المملكة العربية السعودية ، مواجهة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري 15 سبتمبر الجاري ، بمدينة الطائف.





ويخوض الأهلي المواجهة باعتباره بطل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي ، بينما يخوض فريق اتحاد العاصمة المباراة بوصفه بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

مواجهة السوبر المحلي..

على صعيد آخر ، خاطب مجلس إدارة النادي الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا الساعات الأخيرة ، أكد فيه على أنه سوف ينتظر موافاته بموعد بطولة السوبر التي تقام سنويًّا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، حيث يتطلع فريق الأهلي للدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله، بالمشاركة فيها سواء بنظامها الحالي أو إذا طرأ تعديل على هذا النظام، شريطة أن تظل هذه البطولة ــ حال تعديل نظامها ــ استمرارًا لبطولات السوبر المصرية في الأعوام السابقة ومكملة لها، وتحمل الرقم الذي يلي بطولة العام الماضي.



وأضاف الأهلي في بيانه مشددًا على ضرورة أن تخضع لذات اللوائح التي تم العمل بها في السنوات السابقة. وأكد الأهلي في خطابه على ضرورة تلقيه من اتحاد الكرة ــ وبشكل عاجل ــ شروط البطولة، وتفاصيل حقوقها التسويقية وجوائزها المالية. وبخصوص أي بطولات مستحدثة من جانب الاتحاد.



وقال الأهلي في خطابه للجبلاية : «نخطركم مبكرًا وقبل الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بهذه البطولات بأن النادي يجد صعوبة بالغة في المشاركة فيها، في ظل ازدحام الموسم الكروي الجديد بالعديد من البطولات المحلية والقارية.. خاصة وأن فريق الأهلي ارتبط رسميًّا بالمشاركة في البطولة الإفريقية الجديدة «الدوري الإفريقي لكرة القدم» بجانب بقية المسابقات المحلية والإفريقية.