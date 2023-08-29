إصلاح كسر في محبس مياه ورفع كفاءة المسطحات بالإسماعيلية

قام جهاز التطوير والتجميل بمواصلة أعماله في مسطحات وميادين الإسماعيلية، تزامنًا مع موسم الصيف والإجازات وتوافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات، وفي إطار استعدادات المحافظة لاستقبال مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

حيث قام العاملين بالجهاز بإصلاح كسر في محبس ٢ بوصة بالجزيرة الوسطى، بالشارع التجاري، وتم عودة المياه ومواصلة ري المسطحات الخضراء بالمنطقة.

وعلى جانب آخر، تم إزالة جميع الحشائش الغير مرغوب فيها من المسطحات بالشارع، كما تم تقليم شتلات الورد من نبات الأوفروبيا على حديات تلك الجزيرة.

وفي سياق متصل، تم عمل صيانة ورفع كفاءة للمسطحات الخضراء بالقرية الأوليمبية، وزراعة الورد والزهور بمساحات متنوعة من القرية.

كما تم تهذيب وقص النجيل وإزالة لجميع الحشائش الغير مرغوب فيها، وتهذيب وقص أشجار البلتشارد بمسطحات نادي الفيروز.