في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعلى النحو المحدد في التعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، قام فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

استضاف قصر ثقافة الغنايم برئاسة هبة حسين صبره مجموعة من الأطفال ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد بالقصر. حيث تم اختيار العديد من المواهب في مجال الموسيقى والغناء والعزف للتدريب والإشراف عليهم من قبل الفنان مايكل عادل.

تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز المواهب الشابة في مجالات الفن والثقافة وتوفير الفرصة لهم للتعلم والتطوير. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة لتنشيط الحياة الثقافية والفنية في المناطق المختلفة بمصر، وخاصة في فترة الإجازات الصيفية.

تعكس هذه الفعالية التزام وزارة الثقافة المصرية بدعم المواهب الشابة وتطويرها، وتوفير البيئة الملائمة للتعلم والتفاعل الفني. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الثقافة والفن وترسيخهما في نفوس الشباب والأطفال، وتحفيزهم على اكتشاف قدراتهم ومهاراتهم الفنية.

من جانبه، أعرب ضياء مكاوي رئيس فرع ثقافة أسيوط عن سعادته بتنظيم هذه الفعالية المميزة والتي تهدف إلى تشجيع وتطوير المواهب الشابة في المحافظة، مشيرًا إلى أن البرنامج احتوى على مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية، مما قدم فرصة للأطفال للاستمتاع والتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الجلسة التدريبية.

يعد برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد برهنًا على التزام وزارة الثقافة بتعزيز النشاطات الثقافية والفنية في جميع أنحاء مصر، وتشجيع الشباب والأطفال على اكتشاف مواهبهم وتطويرها، وإسهامها في ترسيخ قيم الثقافة والفن في المجتمع.

انشطة الغناء والموسيقى تواصل فعاليتها بقصر ثقافة الغنايم

انشطة الغناء والموسيقى تواصل فعاليتها بقصر ثقافة الغنايم

انشطة الغناء والموسيقى تواصل فعاليتها بقصر ثقافة الغنايم