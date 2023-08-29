تم تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. وقد قام فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم هذه الفعاليات ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

وتم استقبال مجموعة من الأطفال في قصر ثقافة جمال عبد الناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة. وتم تنفيذ ورشة فنية للأطفال قدمتها الفنانة ولاء فرحات. وقد شارك الأطفال في إنجاز لوحات فنية مع الفنانة، حيث تعلموا تقنيات وأساليب الرسم المختلفة وتم تنفيذ بورتريه.

تعتبر هذه الفعالية جزءًا من برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة والفن بين الأطفال وتنمية مهاراتهم الإبداعية. تم تنظيم هذا البرنامج بالتعاون بين وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، وتنظيمه في إقليم وسط الصعيد الثقافي يعكس الاهتمام بتطوير المشهد الثقافي والفني في المنطقة.

من جانبه، أعرب ضياء مكاوي، رئيس فرع ثقافة أسيوط، عن سعادته بنجاح الفعالية وفائدها للأطفال الذين شاركوا فيها. كما أشار مكاوي إلى أهمية تنظيم هذه النوعية من الفعاليات لتشجيع الأطفال على الاهتمام بالفن والثقافة وتطوير قدراتهم الإبداعية.

تعد فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" فرصة مثالية للأطفال للتعبير عن مواهبهم الفنية وتطوير مهاراتهم في مجال الرسم والفنون البصرية. وتشجع هذه الفعاليات الأطفال على الانخراط في أنشطة ثقافية ممتعة وتعزز حبهم للثقافة والتعبير الفني.

من المتوقع أن تستمر فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" على مدار الصيف لتشمل مجموعة واسعة من الفعاليات ثقافية وفنية في عدد من المحافظات المصرية، بهدف إثراء الحياة الثقافية والفنية للأطفال وتنمية اهتمامهم بالثقافة والإبداع.

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبد الناصر ببني مر بأسيوط

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبد الناصر ببني مر بأسيوط

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبد الناصر ببني مر بأسيوط

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبد الناصر ببني مر بأسيوط