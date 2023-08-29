مشاهدة مباراة الأهلي والطائي بث مباشر الآن في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة الأهلي والطائي، تنقل بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة الأهلي والطائي بث مباشر الآن في الدوري السعودي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 3023 – 2024.

يدخل فريق الأهلي تحت قيادة المدير الفني يايسله متسلحًا بالقوة الضاربة للفريق من أجل تحقيق الفوز والنقاط الثلاثة لمواصلة منافسته بقوة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

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موعد مشاهدة مباراة الأهلي والطائي والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الطائي على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، وستنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة، كما ستذاع عبر قناة SSC HD.

ونجح الأهلي في تحقيق العلامة الكاملة في الدوري حتى الآن بالفوز في المواجهات الثلاثة التي خاضها على فرق الحزم والخليج والأخدود، حيث حصد 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث في جدول الدوري.

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على الجانب الأخر يدخل فريق الطائي مباراة الأهلي اليوم في الجولة الرابعة وهو يحتل المركز الثاني عشر من الترتيب برصيد 3 نقاط.

تشكيل الأهلي لمواجهة الطائي في الجولة الرابعة

في حراسة المرمى: ادوارد ميندي.

في خط الدفاع: باسم الحريجي وروجر ايبانيز ومريح ديميرال وأزجان أليوسكي.

في خط الوسط: فرانك كيسية ومحمد المجحد وسميحان النابت.

في خط الهجوم: سان ماكسيمان وروبيرتو فيرمينو ورياض محرز

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