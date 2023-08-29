ماذا بعد؟!

الثلاثاء 29/أغسطس/2023 - 08:38 م 8/29/2023 8:38:50 PM

شهداء الوطن كتبوا صفحات مضيئة تهتدى الأجيال القادمة بها وتسير على خطاهم، وتقتدى برحلة كفاحهم وتدرك أن الحفاظ على الأوطان ليس بالأمر السهل وإنما يتطلب التضحية للحفاظ على أرض وطننا الغالى (الأرض المقدسة)-أرض مصر.

فى مشهد وطنى عظيم أبطاله القيادات الشبابية الإعلامية- شباب إعلام مصر من طلاب وأعضاء هيئة التدريس لدى كليات وأقسام الإعلام من مختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات، نظمت وزارة الشباب والرياضة احتفالية مسابقة «العهد»، لتكريم المشاركين بها من قبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والنخب الإعلامية والأكاديمية الوطنية.

ثلاث عشرة جامعة ومعهدًا وأكاديمية تشارك فى هذا العمل الوطنى المبتكر، بمثابة تاج، وشرف المشاركة فى الأعمال الوطنية، هى مسئولية على عاتق من يقدمها تتطلب من الجميع الحرص لتقديم أعمال تليق بالأبطال ومصابى ودم شهداء الوطن.

«العهد بينا إن زى ما هم حرصوا أن مصر ماتضيعش احنا كمان حريصين أنها تفضل موجودة بما يليق بدم كل شهيد»،هذه إحدى مقولات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، من هنا جاءت فكرة المسابقة الشبابية الوطنية، لتؤكد حب وتلاحم القيادات الشبابية الإعلامية للقيادة السياسية والقوات المسلحة ومدى تقديرهم للدور والتضحيات المقدمة من رجال القوات المسلحة لحماية مصر وأمنها ومقدراتها، حينما تتحدث مع الشباب من صانعى الأعمال تستمع إلى كلمات حقيقية نابعة من القلب تعبر عن التقدير لأسر الشهداء.

الأعمال المشاركة فى المسابقة أعمال إعلامية شبابية إبداعية فى مختلف التخصصات المهنية سواء أفلامًا برامج مرئية، برامج إذاعية، مطبوعات وأعمالًا صحفية، حملات علاقات عامة، بدرجة عالية من الاحترافية والسرد والتناول الخ.

مما لا شك فيه أن وزير الشباب والرياضة يعمل على تبنى الأفكار التى تحقق أهداف الشباب المصرى، والتى تأتى ضمن الرؤية التى وضعها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى تبنى أفكار ورؤى الشباب المصرى والتى أصبحت رمزا من سمات الدولة المصرية.

غرس قيم الولاء والانتماء والمواطنة وتقديم رؤية وطنية نحو بناء الجمهورية الجديدة لدى النشء والشباب، دور كبير تسعى إليه وزارة الشباب والرياضة، من هذه المبادرات والمشروعات الشبابية يتحقق هذا، حيث ربط شبابنا بتحديات مصر، تعريفهم بما حدث ويحدث، لجعلهم شريكًا أساسيًا فى تنمية الوطن وحمايته من أى عدائيات فكرية أو شائعات سلبية.

القيادات الشبابية الإعلامية-شباب إعلام مصر هم ثمرة العمل الإعلامى الوطنى المستقبلى، هم أملنا فى الغد، وكل الفخر أن مشاركتهم فى هذه المسابقة للتعرف على بطولات محاربى الوطن لتنمية المستقبل.. أقدم لكم رسالة فى نهاية مقالي: حافظوا من خلال عملكم الشبابى الإعلامى على التنمية والرخاء والأمن والاستقرار الذى تشهده مصرنا الحبيبة حاليا فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حافظوا على كل ما هو جميل.. فمصر لكم وأنتم لها.. رحم الله شهداء الوطن وتحيا مصر دائمًا.