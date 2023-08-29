أصوات ذهبية في ورش الموسيقى بقصر ثقافة أسيوط

في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، قام فرع ثقافة أسيوط بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

ويستمر قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان في تقديم ورشة موسيقى للطفل، تم تنفيذها بالتعاون مع الفنان محمد عبدالصبور. بدأت الورشة بإجراء بعض الاختبارات للاستماع لأصوات الأطفال واختيار المشاركين في كورال الأطفال. تم أيضًا تدريب المشاركين على بعض الأغاني وتعليمهم أساسيات الموسيقى.

تهدف هذه الورشة إلى تعزيز مهارات الطفل في الموسيقى وتطوير قدراته الإبداعية. كما تهدف أيضًا إلى تعزيز العمل الفردي وروح التعاون بين الأطفال من خلال الغناء كجزء من فرقة كورال. يعتبر الغناء والموسيقى وسيلة فعالة للتعبير عن الأحاسيس وتنمية المهارات الاجتماعية.

تعتبر هذه الفعالية جزءًا من سلسلة فعاليات "ثقافتنا في أجازتنا" التي تهدف إلى استثمار فترة الإجازة الصيفية في تعزيز الوعي الثقافي للأطفال وتنمية اهتمامهم بالفنون والثقافة. تقدم الورشة فرصة للأطفال لاكتشاف موهبتهم الموسيقية وتنمية مهاراتهم في بيئة مشجعة وتحت إشراف فنان ذو خبرة.

تأتي مبادرة إقامة الفعاليات الثقافية والفنية الصيفية من قِبل فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي في إطار الاهتمام بالثقافة والفنون والترويج للفنانين المواهب في المنطقة. تمامًا مثل الورشة الموسيقية للأطفال، فإن هذه الفعاليات تهدف إلى نشر الوعي الثقافي والفني بين المجتمع وتعزيز المشاركة الثقافية للأطفال والشباب في النشاطات الثقافية.

تهدف الفعاليات الصيفية الثقافية والفنية إلى إتاحة الفرصة للأطفال والشباب لاستكشاف وتنمية مواهبهم الفنية والثقافية، وتوفير بيئة تعليمية ومشجعة لهم لتعلم المهارات الفنية المختلفة. من المتوقع أن تستمر الورشة الموسيقية للأطفال على مدار فترة الصيف، وتشهد مشاركة نشطة من الأطفال واستفادتهم من الفعاليات التي تنظمها فرع ثقافة أسيوط

تأمل الهيئة العامة لقصور الثقافة وفرع ثقافة أسيوط أن تحقق هذه الفعاليات أهدافها في تعزيز الثقافة والفنون بين الأجيال الشابة وتساهم في رفع الوعي الثقافي لديهم وتنمية مواهبهم. ستستمر هذه الفعاليات طوال فترة الإجازة الصيفية، وتنقل إلى مدن ومحافظات أخرى في إقليم وسط الصعيد الثقافي، بهدف تعزيز الثقافة والفنون في المناطق الريفية أيضًا.

أصوات ذهبية في ورش الموسيقى بقصر ثقافة أسيوط

أصوات ذهبية في ورش الموسيقى بقصر ثقافة أسيوط

أصوات ذهبية في ورش الموسيقى بقصر ثقافة أسيوط

أصوات ذهبية في ورش الموسيقى بقصر ثقافة أسيوط

أصوات ذهبية في ورش الموسيقى بقصر ثقافة أسيوط

أصوات ذهبية في ورش الموسيقى بقصر ثقافة أسيوط

أصوات ذهبية في ورش الموسيقى بقصر ثقافة أسيوط

أصوات ذهبية في ورش الموسيقى بقصر ثقافة أسيوط