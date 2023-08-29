تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

حيث عقدت مكتبة اسيوط الجديدة برئاسة شيماء عبد العال محاضرة تثقيفية بعنوان " أضرار الزواج المبكر" ضمن فعاليات برنامج الدراسات والبحوث برئاسة سحر مراد وذلكزبمقر مدرسة النهضة باسيوط الجديدة

حاضرها كلا من حسني رجب مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة باسيوط ومدير المركز القومي للامومة والطفولة باسيوط حيث قدم حسني رجب مجموعة من النصائح الهامة حول مخاطر الزواج المبكر وأضراره بينما تناول قضية ختان الإناث والتي تظهر بشكل كبير في صعيد مصر كما قدم تنويه باهمية توعية السيدات بمخاطر ختان الاناث والاضرار النفسية للزواج المبكر بجانب توجيه النصائح حول تنظيم الاسرة وبعض المبادرات الرئاسية التي توجه السيدات للكشف المستمر واهمية متابعة الحمل الدورى ووسائل تنظيم الاسرة

ثقافة اسيوط الجديدة توجه النصائح حول تنظيم الاسرة وأضرار الزواج المبكر والختان

ثقافة اسيوط الجديدة توجه النصائح حول تنظيم الاسرة وأضرار الزواج المبكر والختان

ثقافة اسيوط الجديدة توجه النصائح حول تنظيم الاسرة وأضرار الزواج المبكر والختان

ثقافة اسيوط الجديدة توجه النصائح حول تنظيم الاسرة وأضرار الزواج المبكر والختان