ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، قام فرع ثقافة أسيوط بتنظيم ورشة عمل للتفصيل والخياطة بالتعاون مع مصممة الأزياء نجلاء محمود. تم تنظيم هذه الورشة الثقافية والفنية بناءً على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

أقيمت الورشة في قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان، وقد اشتملت على عدة جلسات تعليمية لتعليم أساسيات التفصيل والخياطة. قدمت مصممة الأزياء نجلاء محمود شرحًا مفصلاً لبدايات التفصيل والخياطة، بما في ذلك كيفية القص على الباترون واستخدام الأدوات الأساسية للخياطة.

تم تسليط الضوء أيضًا على أهمية الخياطة وتعريف المشاركين بالأدوات المطلوبة للبدء في هذا المجال. كما قامت نجلاء محمود بتوضيح طرق تطوير مهارات التفصيل والخياطة من خلال تنفيذ فستان مبتكر وملاية سرير.

تفاعل المشاركون بشكل كبير مع الورشة، حيث استفادوا من خبرات ومهارات نجلاء محمود في مجال التصميم والأزياء. تمكنوا من اكتساب المعرفة والمهارات الأساسية في التفصيل والخياطة، مما سيساهم في تطوير قدراتهم الفنية وتحقيق طموحاتهم في هذا المجال.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها فرع ثقافة أسيوط في إطار برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي، بهدف تشجيع التعلم المستمر وتنمية الثقافة والفنون المختلفة في المنطقة.

ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط

ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط

ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط

ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط

ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط

ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط