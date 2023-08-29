ع الطاير

الثلاثاء 29/أغسطس/2023 - 08:25 م 8/29/2023 8:25:03 PM

التحول الرقمى لا مفر منه ولا مستقبل بدون الديجيتال وكل الدنيا سوف تتعامل رقميًا يعنى المجتمع سيتحول كليًا إلى عالم رقمى ولا مكان ولا وظيفة ولا عمل ولا مستقبل لمن يتخلف عن مسيرة التحول الرقمى والتحدى الأكبر أمام العالم حاليًا هو سرعة توفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل فى الأمن السيبرانى والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات والمعلومات حتى الفنون ستصبح هى الأخرى ديجيتال وهناك فجوة كبيرة جدًا بين المتاح والمطلوب لسوق العمل الديجيتال أو العالم الرقمى والجامعات تخرج سنويًا آلافًا من الخريجين الجدد ولكن معظمهم غير مؤهل مباشرة للالتحاق بسوق العمل الرقمى، ولذلك لا بد من دورات تدريبية متخصصة أو ما يطلق عليه تدريب تحويلى ورغم هذه الدورات التدريبية مازالت الفجوة كبيرة وهناك ملايين الوظائف وفرص العمل فى انتظار من يستطيع العمل ديجيتال وكل يوم تزداد الفجوة بين الاحتياجات والمتاح، ورغم أن التحول الرقمى هذا سوف يقضى على وظايف كثيرة إلا أنه يخلق فرص عمل جديدة أكثر ولكن لا بد من التخصص الدقيق والتدريب والتأهيل.

وفى مصر أدركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذه الحقائق مبكرًا وفى كل عام تتضاعف موازنة التدريب والتأهيل وتزداد الفرص التى تتيحها الوزارة أمام الشباب ويولى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتمامًا خاصًا لمنح التدريب ويبذل قصارى جهده لتحقيق أهداف هذا التدريب ويؤكد دائمًا أنه يتمنى لو يستطيع تدريب كل شباب مصر.

ومؤخرًا اطلقت الوزارة مبادرة براعم مصر الرقمية لإعداد جيل يواكب وهى منحة مجانية تستهدف لطلاب المدارس، من الصف الرابع إلى السادس الابتدائى بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية. وكما أعلن الوزير أن ذلك يأتى فى إطار حرص وزارة الاتصالات على إعداد جيل متميز من النشء القادر على استشراف آفاق جديدة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر فى مواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

وطبعًا إذا كان هناك اهتمام كبير جدًا من الوزارة بتدريب الخريجين فهذه المبادرة تهتم اهتمامًا خاصًا بأشبال مصر من سن 9 إلى 11 عامًا بالمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية والأزهرية والدولية فى جميع محافظات الجمهورية. لتتكامل المبادرة مع باقى المبادرات التى أطلقتها الوزارة لتزويد الشباب والنشء بكافة أدوات تكنولوجيا المعلومات لمواكبة متطلبات العصر الرقمى.

ولا ننسى أنه مع كل هذا الاهتمام من جانب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى كل المراحل العمرية وإتاحة الفرصة أمام الشباب الخريجين من كل التخصصات إلا أنه مع كل ذلك هناك جامعة مصر الرقمية فخر الجامعات المتخصصة التى تقف بشموخ منافسة لأفضل الجامعات العالمية المتخصصة لتكتمل منظومة التعليم والتدريب والتأهيل، حيث تهدف الوزارة إلى توفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل فى مصر وأيضاً لسوق العمل العربى والأفريقى والعالمى.