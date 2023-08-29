في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبناءً على التعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، قام فرع ثقافة أسيوط بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في إطار برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. وتمت هذه الفعاليات بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

وفي هذا السياق، استقبل فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي مجموعة من الأطفال في مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة، برئاسة شيماء عبد العال، في يوم ثقافي فني متكامل. وتم تنظيم بعض الألعاب الترفيهية الشيقة لإسعاد الأطفال وتشجيعهم على المشاركة. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم مسابقات ثقافية متنوعة تحدِّي بها الأطفال لإظهار معرفتهم ومسابقتهم في الإجابات الصحيحة. قدَّم الفنان محمد عبد المجيد ميسرة هذه المسابقات بشكل مسلي وتشويقي.

وفي سبيل اكتشاف الموهوبين في كافة المجالات، تم تحديد بعض الأطفال الذين أظهروا مهارات واستعدادًا مميزًا في هذه الفعاليات. وفي ختام هذه المسابقات، تم تكريم الفائزين المتميزين بجوائز رمزية تعبر عن تقدير الهيئة لجهودهم ومشاركتهم الفعَّالة.

هذه الفعاليات تأتي في إطار السعي المستمر لوزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة لتنشيط الحياة الثقافية والفنية في الصعيد المصري، وتقديم برامج ثقافية وترفيهية تستهدف فئة الأطفال والشباب خلال فترة إجازتهم الصيفية.

مسابقات ثقافية واكتشاف المواهب بثقافة أسيوط الجديدة

مسابقات ثقافية واكتشاف المواهب بثقافة أسيوط الجديدة

مسابقات ثقافية واكتشاف المواهب بثقافة أسيوط الجديدة