نظم فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، وبتوجيهات من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، سلسلة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة في إطار برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

واستضافت مكتبة آل عابدين بموشا، برئاسة ياسر عبدالله، ورشة فنية استقبلت خلالها مجموعة من الأطفال. وقدمت الفنانة نسرين شوقي حنا ورشة فنية مميزة للأطفال، حيث تعلموا تنفيذ لوحة فنية تعكس إبداعهم وتميزهم.

قدمت الفنانة نسرين شوقي حنا شرحًا مفصلًا عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين، مما ساعد الأطفال على اكتشاف مهاراتهم الفنية وقدراتهم في مجال الرسم. وتم تكريم الموهوبين بجوائز رمزية ، تقديرًا لجهودهم ومهاراتهم الفنية الاستثنائية.

يأتي تنظيم مثل هذه الفعاليات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الصيفي "ثقافتنا في إجازتنا" لتعزيز الوعي الثقافي والفني بين الأطفال في محافظة أسيوط. إن هذه الورشة الفنية تساهم في تنمية قدرات الأطفال في مجال الفن وتشجيعهم على الابتكار والإبداع.

يهدف البرنامج الصيفي "ثقافتنا في إجازتنا" إلى توفير تجارب تعليمية وثقافية ممتعة للأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية، وتعزيز علاقتهم بالفن والثقافة. يتضمن البرنامج الصيفي العديد من الفعاليات والورش الفنية والتعليمية في مختلف المجالات الثقافية.

تعد هذه الفعالية في مكتبة آل عابدين بموشا فرصة ممتازة للأطفال للاستمتاع بنشاطات فنية مفيدة تساهم في تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم الفنية. تجمع هذه الفعاليات بين التعليم والترفيه، مما يجعلها تجربة تعليمية مسلية ومثرية للأطفال.

يعكس إقامة فرع ثقافة أسيوط هذه الفعاليات التزام وزارة الثقافة بتعزيز الحياة الثقافية والفنية في محافظة أسيوط، وتشجيع المواهب والإبداع في قطاع الفن والثقافة. يأمل الفرع في أن يستفيد الأطفال من هذه الفعاليات لتنمية مهاراتهم واكتشاف قدراتهم في هذا المجال الهام.

ثقافة موشا تعقد ورشة فنية للأطفال بعنوان ارسم ولون حلمك بين ايديك

ثقافة موشا تعقد ورشة فنية للأطفال بعنوان ارسم ولون حلمك بين ايديك

ثقافة موشا تعقد ورشة فنية للأطفال بعنوان ارسم ولون حلمك بين ايديك

ثقافة موشا تعقد ورشة فنية للأطفال بعنوان ارسم ولون حلمك بين ايديك

ثقافة موشا تعقد ورشة فنية للأطفال بعنوان ارسم ولون حلمك بين ايديك

ثقافة موشا تعقد ورشة فنية للأطفال بعنوان ارسم ولون حلمك بين ايديك