في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، قام فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

وفي هذا السياق، نظمت مكتبة آل عابدين بقرية موشا برئاسة ياسر عبداللاه محاضرة تثقيفية بعنوان "مكافحة الإرهاب والتطرف الفكري" في مقر المكتبة. حاضر الدكتور حسن جابر في هذه المحاضرة وقدم رؤية جوهرية حول مفهوم الإرهاب والتطرف الفكري، وتأثيرهما على الشباب، وأهمية ترسيخ المواطنة والانتماء للوطن، وضرورة التوعية بمخاطر الإرهاب والتطرف الفكري وتأثيرهما على المجتمع.

تأتي هذه المحاضرة ضمن مبادرة الهيئة العامة لقصور الثقافة للتوعية والتثقيف الثقافي، وتعزز دور المكتبات الثقافية في نشر الوعي والمعرفة بين الشباب وتعزيز قيم المواطنة والانتماء.

وقد تضمنت المحاضرة مناقشات مهمة حول سبل مكافحة الإرهاب والتطرف الفكري، وإبراز أهمية التوعية وتعزيز القيم الإنسانية والثقافية التي تساهم في بناء مجتمع متسامح وواعٍ.

يشدد الدكتور حسن جابر على ضرورة توفير بيئة تعليمية صحية وأمنة للشباب، وتطوير الجانب الثقافي والتربوي لدى الشباب لمواجهة التحديات التي يواجهونها في الحياة اليومية.

يعكس تنظيم هذه المحاضرة التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة وفرع ثقافة أسيوط بتعزيز التوعية والتثقيف بين الجمهور، وبذل كل الجهود لنشر الفكر المفتوح والتسامح في المجتمع

تعتبر هذه الفعاليات فرصة رائعة للمجتمع المحلي للاستفادة من برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" ومشاركة فرحة وتجارب مثقفة خلال فترة الإجازة الصيفية.

تهدف هذه المبادرة إلى تنمية مهارات الشباب وتوسيع آفاقهم الثقافية والفنية، وتعزيز الروابط الاجتماعية والتثقيفية بين المجتمعات المختلفة.

من المتوقع أن يستمر برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" حتى نهاية شهر أغسطس، وسيضمن مزيدًا من النشاطات الثقافية والفنية التي ستستهدف جميع أفراد المجتمع وتلبي احتياجاتهم المعرفية والفكرية والترفيهية.

يشكل هذا البرنامج فرصة مثالية للشباب والمهتمين بالثقافة لاستغلال الإجازة الصيفية في مكان مثالي للتعلم والترفيه

مكتبة آل عابدين بموشا تعقد محاضرة تثقيفية بعنوان مخاطر الإرهاب والتطرف الفكري

مكتبة آل عابدين بموشا تعقد محاضرة تثقيفية بعنوان مخاطر الإرهاب والتطرف الفكري

مكتبة آل عابدين بموشا تعقد محاضرة تثقيفية بعنوان مخاطر الإرهاب والتطرف الفكري

مكتبة آل عابدين بموشا تعقد محاضرة تثقيفية بعنوان مخاطر الإرهاب والتطرف الفكري