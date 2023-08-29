نادي ادب أسيوط الجديدة يحتفل بديوان "سنا الاشواق" الفائز بالنشر الإقليمي

في اطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني علي دعم الادباء والشعراء في صعيد مصر من خلال اقامة العديد من الفاعليات الثقافية باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل وذلك بنوادى الادب التابعة لفرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوي

شهدت مكتبة الطفل والشباب باسيوط الجديدة برئاسة شيماء عبد العال امسية شعرية للاحتفاء بديوان " سنا الاشواق " للشاعر صهيب شعبان الفائز بالنشر الاقليمي وذلك ضمن فعاليات برنامج نادى أدب أسيوط الجديدة برئاسة الشاعر سيد سليم و بإشراف الفنان محمد عبد المجيد

استضاف خلالها لمناقشة الديوان الأديب عبد الحافظ بخيت و الشاعر الناقد أسعد أبو الوفا و أدار المناقشة الشاعر احمد الشافعى

فى دراسته بعنوان ( شعرية الذات و الموضوع فى ديوان سنا الأشواق ) ألقى الناقد عبدالحافظ بخيت الضوء على كون العمل يمثل الإصدار الأول للشاعر و أن الملاحظ فى الديوان أن الذات الشعرية طاغية بقوة و تلعب دورا مهما فى إبداع الشاعر

و أشار إلى أن عدد أبيات الديوان البالغة ٤١٤ بيتا قد تضمنت ضمير ال أنا فى ٣٧٦ موضعا بما يعنى حضور الذات الشاعرة بقوة و كذلك النزعة الرومانسية فى الديوان ، كما كان للأنثى حضور كبير فى الديوان و الشاعر فى حديثه عن الأنثى يقصد الأنثى بالمعنى المباشر دون أى انزياحات دلالية أخرى و أشار أيضا إلى النزعة الفلسفية فى الديوان حيث يتأمل الشاعر العالم عبر قصائده ثم تحدث عبد الحافظ بخيت عن الصورة الشعرية عند صهيب شعبان و رأى أنها تراوحت بين صور مبهرة خاصة في افتتاحيات القصائد و صور باهتة للغاية فى مواضع أخرى

من جانبه ألقى الناقد أسعد أبو الوفا دراسة عنوانها ( إبراز الاقتباس و التناص و سيسيولوجيا الإبداع فى ديوان سنا الأشواق ) و تساءل فى البداية هل وقع الشاعر فريسة لتكرار شعر من سبقوه؟

و تحدث عن العنوان و الفرق بين السنا و السناء و أكد تأثر الشاعر الواضح بالقرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف و الشعر العربى قديمه و حديثه ثم تحدث عن الجوانب الاجتماعية فى شعر صهيب شعبان و نبه إلى عدد من الأخطاء اللغوية التى كانت تحتاج من الشاعر مزيدا من المراجعة

جاء ذلك بحضور و مداخلات مهمة لعدد كبير من مبدعى أسيوط و مثقفيها و هم الشاعر درويش الأسيوطي و الشاعر وليد حشمت رئيس مجلس ادارة نادى الادب المركزى باسيوط و الأديب الكبير رأفت عزمى رئيس مجلس ادارة نادى ادب قصر ثقافة اسيوط و الشاعر مصطفى رشوان السلامي و الناقد د. محمود صلاح سلام و الشاعرة هند محسن و الشاعر محمد النجار وأ . د. جابر عبد الغفار و د. عبد المحسن فرغلى و المنشد محمد شعبان و المواهب الواعدة جنى الكاشف و محمد الكاشف

نادي ادب اسيوط الجديدة يحتفل بديوان سنا الاشواق الفائز بالنشر الاقليمي

نادي ادب اسيوط الجديدة يحتفل بديوان سنا الاشواق الفائز بالنشر الاقليمي

نادي ادب اسيوط الجديدة يحتفل بديوان سنا الاشواق الفائز بالنشر الاقليمي

نادي ادب اسيوط الجديدة يحتفل بديوان سنا الاشواق الفائز بالنشر الاقليمي