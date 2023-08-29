في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، قام فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

اختتم قصر ثقافة الغنايم برئاسة هبة حسين صبره فعاليات تنفيذ مجلة الحائط التي نفذها الفنان علاء هنتش ونور الهدى حمزة لإنتاج مجلة الحائط التي تحمل العديد من الأنشطة الثقافية والفنية. وتهدف هذه المجلة إلى تعزيز الثقافة والفن بين الجمهور المحلي وإثراء الحياة الثقافية في المنطقة.

تعتبر مجلة الحائط فعالية ذات قيمة كبيرة، حيث يتم فيها تجسيد فنون متنوعة تشمل الفنون التشكيلية والكتابة الإبداعية والشعر والموسيقى والرقص، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والمحاضرات وورش العمل الفنية. وقد تم استضافة الفنان علاء هنتش ونور الهدى حمزة لتنفيذ هذه المجلة وتقديمها بشكل جميل وجذاب للجمهور.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة أسيوط، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، في إطار برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" الذي يهدف إلى تقديم تجارب ثقافية مميزة للجمهور خلال فترة الإجازة الصيفية.

تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز الوعي الثقافي بين المجتمع وإتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع والتفاعل مع الثقافة والفن، وتشجيع المواهب المحلية وتعزيز التواصل الثقافي بين الفنانين والجمهور. وقد حظيت فعاليات هذا البرنامج بتفاعل كبير من قبل الجمهور وحققت نجاحاً كبيراً في نشر قيم الثقافة والفن.

تعكس هذه المبادرة التزام الوزارة والهيئة العامة لقصور الثقافة بتطوير وتعزيز الحركة الثقافية في محافظة أسيوط وتوفير فرص التعلم والاستمتاع بالفنون المختلفة للمجتمع المحلي. وتعتبر مناسبة لتعزيز التعاون والتفاعل الثقافي بين الفنانين المحليين وجمهورهم، وخلق بيئة ثقافية حافلة بالفعاليات المثيرة للاهتمام في محافظة أسيوط.

قصر ثقافة الغنايم يختتم فعاليات مجلة الحائط

قصر ثقافة الغنايم يختتم فعاليات مجلة الحائط

قصر ثقافة الغنايم يختتم فعاليات مجلة الحائط

قصر ثقافة الغنايم يختتم فعاليات مجلة الحائط

قصر ثقافة الغنايم يختتم فعاليات مجلة الحائط