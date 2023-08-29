تنسيق الجامعات 2023.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب (لينك مباشر)

رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. ارتفعت معدلات البحث عبر محرك البحث "جوجل" عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب، يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء تسجيل الرغبات بمرحلة التحويلات بين الكليات، لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب 2023 المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%)، مساء أمس الاثنين.

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023

من المرتقب الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 خلال فترة لا تزيد عن 72 ساعة تقريبًا من غلق باب التقديم، حيث من المتوقع إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 خلال الأسبوع الجاري.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عبر الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني والذي يتم تفعيله عقب الإعلان مباشرة عن النتيجة والتي سيتم إتاحة الاستعلام عنها عبر هذا الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــا

اختيار نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلتين الأولى والثانية.

تسجيل الرقم السري الخاص بالطالب والاسم.

بعد ذلك تظهر الكلية الذي سيلتحق بها الطالب.

تجدر الإشارة إلى ان موقع التنسيق الإلكترونى أتاح للطلاب تسجيل الرغبات بمرحلة تقليل الاغتراب 2023 للتحويل بين الكليات، سواء تقليل الاغتراب المناظر أو غير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات للقبول بـ نتيجة تقليل الاغتراب 2023 والمتضمنة:

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

أن يكون الطالب قد اجتاز اختبار القدرات بشأن الكليات التي تشترط ذلك.

ضرورة حصول الطالب على الحد الأدنى في الكلية المراد التحويل إليها.

تقليل الاغتراب 2023 يكون مرة واحدة فقط.

من الضروري التقديم لتقليل الاغتراب 2023 من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتنسيق الثانوية العامة.

إذا كان تقليل الاغتراب 2023 مناظر «أي من جامعة إلى جامعة» فيجب أن يكون الطالب حاصلا على الحد الأدنى.

يتم تقليل الاغتراب 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني فقط بحيث لا يوجد تحويل ورقي.

يفاضل مكتب التنسيق بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في الثانوية العامة 2023.