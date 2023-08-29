في اطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة،والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل اقام فرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد

أعلنت فرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية عن عرض فني مميز يقوده المايسترو حسام حسني، والذي سيقام يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس الجاري في تمام الساعة 7 مساءً بمقر قصر ثقافة أسيوط.

تأتي فرقة قصر ثقافة أسيوط كأحد أبرز الفرق العربية الموسيقية في المنطقة، حيث تُعتبر مركزًا هامًا للفن والثقافة. وتتميز الفرقة بتقديم عروض مميزة تجمع بين التراث العربي والإيقاعات المعاصرة، ما يجعلها تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور المحلي والخارجي.

سيتضمن العرض الفني مجموعة من القطع الموسيقية الرائعة التي تغطي مجموعة واسعة من الألوان الموسيقية العربية، حيث ستقدم الفرقة الأعمال التي تغطي مختلف الأنماط والأجيال الفنية المتعددة. ستكون الفرقة تحت قيادة المايسترو حسام حسني، الذي يعتبر من أبرز القادة الموسيقيين في الدولة، والذي حقق العديد من النجاحات في مجال الموسيقى.

من جانبه، أعرب المايسترو حسني عن سعادته البالغة بتقديم هذا العرض الفني الرائع، وأكد أن الفرقة ستقدم أداءً استثنائيًا يأسر قلوب الجمهور المتواجد. وشدد على أن العرض يأتي في إطار سعي الفرقة للإسهام في تعزيز المشهد الثقافي والموسيقي في مدينة أسيوط.

وتهيب الفرقة بالجمهور التواجد في المقر المعلن لقصر ثقافة أسيوط في تمام السابعة مساءً يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس الجاري، حيث ستكون فرصة رائعة للتمتع بجوٍ فني خاص وتجربة لا تنسى مع فن أصيل يستحق الاستماع والاستمتاع.

العرض الفني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني

العرض الفني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني