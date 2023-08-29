رئيس مركز باريس يفتتح الدورة التدريبية " فن التطريز والطرزات "

افتتح المحاسب عبدالناصر صالح رئيس مركز ومدينة باريس الدورة التدريبية في فن التطريز والطرزات التي تنظمها الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس لعدد 25 فتاة في قاعة مركز تنمية مهارات المرأة. تم تدريب المدربة الآء محمد عبد اللطيف وتشرفت عليهم السيدة حلاوة ريفي.

تعتبر هذه الدورة هي الأولى من نوعها وتعتبر بداية لسلسلة دورات متنوعة ستقوم الوحدة المحلية بتنظيمها، وجميعها تهدف إلى تطوير المهارات اليدوية والفنية للفتيات في المدينة.

وقد استمع رئيس المركز لمقترحات المتدربات والتي طالبن بتوفير عدد أكبر من الطرز والإكسسوارات، حيث أشارت إلى أن العدد المتاح غير كافي. وعلى الفور، تبرع رئيس الوحدة المحلية بمبلغ 1000 جنيه لشراء المزيد من الطرز والخيوط وبعض مستلزمات التطريز، ليتمكن كل فتاة من الاستفادة التامة من التدريب والعمل بمفردها على فن التطريز.

في ختام اللقاء، أعلن رئيس المركز أنه سيوفر مكافأة مالية لأفضل خمسة مشتركات في فن التطريز في نهاية الدورة. وبهذا يعكس رئيس المركز التقدير والدعم للمشتركات الطموحات ويحفزهن للتفوق والابتكار في هذا الحرفة الجميلة والمميزة.

تعكس هذه الدورة والفعاليات المشابهة التي تنظمها الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس التزام المسؤولين بتعزيز التنمية وتعليم المهارات العملية للمرأة وتوفير الفرص لتحقيق طموحاتها وتطوير مهاراتها في مختلف المجالات الحياتية والمهنية. هنيئاً للمركز على هذه المبادرات القيمة ونتطلع لرؤية مستقبل واعد لهذه الشابات المبدعات في مجال فن التطريز.

رئيس مركز ومدينة باريس يفتتح الدورة التدريبية في فن التطريز والطرزات

رئيس مركز ومدينة باريس يفتتح الدورة التدريبية في فن التطريز والطرزات

رئيس مركز ومدينة باريس يفتتح الدورة التدريبية في فن التطريز والطرزات

رئيس مركز ومدينة باريس يفتتح الدورة التدريبية في فن التطريز والطرزات

رئيس مركز ومدينة باريس يفتتح الدورة التدريبية في فن التطريز والطرزات