تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات ، وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية دون ترخيص بمحافظة ـكفرالشيخ.

ضبط محطة بث تليفزيونى بدون ترخيص فى كفر الشيخ

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ) بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية وكذا محل بيع مستلزمات كسر الشفرة بنطاق محافظة كفرالشيخ، يقوم من خلالها باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها "دون ترخيص" وبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيًا نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف مقر الشبكة والمحل وتم ضبط المذكور، وبحوزته (مكونات الشبكة اللاسلكية ومحطة التقوية- 22 جهازا من الأجهزة والمسلتزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة، ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية).

وبمواجهته أقر بارتكاب تلك المخالفات بقصد التربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط شخصين يديران 70 موقعا إلكترونيا لبث محتوى مقرصن فى كفر الشيخ

وفي واقعة اخري ، تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، في ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما بإدارة مواقع إلكترونية لبث المحتوى المقرصن بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام كلاً من (أحد الأشخاص وشقيقه - مقيمان بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) بإنشاء وإدارة 70 موقعا إلكترونيا وسيرفر مختلف المحتوى (أفلام ومسلسلات) يقوما من خلالهم ببث المحتوى المقرصن (أفلام– مسلسلات) مملوكة لشركات إنتاج فنى وهيئات بث إذاعى محلية وأجنبية، وأنهما يستهدفا إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيهم حول العالم مُحققين نسبة مشاهدة مرتفعة محققين أرباح طائلة من الإعلانات عبر المواقع، وأنهما اتخذا من مسكنهما مقراً لإدارة تلك المواقع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع الإلكترونية المشار إليها وأمكن ضبط المتهمان المذكوران ، وبحوزتهما (2 جهاز لاب توب لإدارة المواقع الإلكترونية والسيرفرات –عدد من التحويلات المالية لحساب المتهمان على إحدى المنصات المالية نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة بهما – حافظة مستندات تحوى على عقود أراضى وسيارة– مبلغ مالى– هاتف محمول يحتوى على أثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى– عدد من الأفلام والمسرحيات المقرصنة المملوكة لمختلف الشركات العالمية والمحلية مُحملة على "السيرفرات" المملوكة للمتهمان والتى يتم مشاهدتها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بهما–عدد 2 بطاقات سحب مباشر على أحد البنوك - راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت).

وبمواجهة المتهمان أمام ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أقرا بأنهما مالكى ومديرى المواقع الإلكترونية وارتكابهما المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.