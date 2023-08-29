مصطفى حجاج يطرح "عملنا قيمة لابن اللئيمة" بالتزامن مع حفله فى القلعة

طرح المطرب مصطفى حجاج أغنيته الجديدة بعنوان "عملنا قيمة لابن اللئيمة"، وهي من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو وهندسة صوت هانى محروس.

ومن المقرر أن يحيى مصطفى حجاج حفلا غنائيا على مسرح القلعة ضمن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء فى دورته الـ31، مساء اليوم 29 أغسطس.

وسيقدم مصطفى حجاج فى الحفل باقة مميزة من أغانيه التى يحبها منه الجمهور مثل " بتاع النعناع ، خطوة ، ما بحنلهاش ، بنت الناس ".

وكان طرح الفنان مصطفى حجاج، أغنيته الجديدة بعنوان "بنت الناس"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ليفتتح بها صيف 2023.

مصطفى حجاج

الأغنية من كلمات الجوكر وألحان أحمد عبده وتوزيع أسامة عبد الهادي وإنتاج NJ Music Production للمنتج هاني محروس

ويقوم هاني محروس حاليا بتحضير أغنيات جديدة أخرى مع حجاج، تمهيدا لتقديمها للجمهور المصري بموسم صيف 2023 .

بنت الناس

كان مصطفى حجاج، قد تألق في حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة في ليلة ذكريات التي اقيمت بالرياض في المملكة العربية السعودة، وقدم مصطفى حجاج ديو مع المطرب الكبير أحمد عدوية وذلك في أغنية زحمة.



وكان قال مصطفى حجاج فى تصريحات صحفية: "الفضل فى نجاحي يرجع لأمى فهى سر سعادتى في الدنيا، وهى دايمًا مصدر الطاقة والحب والإرادة ليا، وكل الفضل اللى وصلت له ده كان بفضل دعائها لى".

وأضاف حجاج: "الحمد لله قدرت أفرحها وأشرفها وأحصل على أفضل مطرب في 2022 بجوائز الميما، كما وجه حجاج الشكر للمنتج هانى محروس الذى يعتبره شقيقه وصديقه ووش السعد عليه.

بطليني

وكان طرح الفنان مصطفى حجاج أغنية جديدة بعنوان "بطليني" عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

مصطفى حجاج

وتقول جزء من كلماتها:" شوفي حد يكون في حبك مش أناني، حد يملى عليكي أيامي في مكاني، حد يقبل باللي انا مقبلتهوش، فيرته أهدى وحبه أهدى ومش في باله، حد ينفع اي حد يكون بداله ".

حب مين

وطرح مصطفى حجاج مؤخرًا، أغنية "حب مين" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي وسام عيد المنعم، وهندسة صويتة هاني محروس.

وتقول كلمات الأغنية: «اللي اخترناهم بعناية.. في القلب يا قلبي وفي عناية بنينالهم بالحب بناية.. هدوها على راسنا على راسنا واخدينهم قال علي الفرازة.. بقي دي القطعية الممتازة علشان حبينا اتخمينا.. وياريت حرصنا حرصنا دول خدوا مننا أكتر ما أدوا.. والموضوع زاد أوي عن حده وبكل بجاحة بيتحدوا.. ويقولوا ظالمينهم ظالمينهم الناس دي ضميرهم مفارقهم.. تعبونا الله ينشف ريقهم ده طريقنا خلاص عكس طريقهم.. شوفنا كتير منهم».

مصطفى حجاج

وكان قضى جمهور الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء ليلة فنية ثرية، فمع هتاف وصيحات الحضور عبّر مصطفى حجاج عن سعادته بالمشاركة الاولى فى الفعاليات مشيدًا بالمهرجان.

ثم أشعل مسرح المحكى بمجموعة من الأعمال الغنائية التى تحمل سمات الشباب والأجيال الجديدة، كان منها: بناقصه، يا بتاع النعناع، من جوايا، خطوة، مبحنلهاش، الوجع، سنين، يا باي، أبويا قالي زمان، 100 وش، أنا ابن مصر، زحمة حياتي، ده هواك، وغيرها، إلى جانب مقاطع من أغنيتى عيون القلب، لنجاة، وكان لك معايا، لأم كلثوم.

مصطفى حجاج

لفتة إنسانية

وفى لفتة إنسانية لامست قلوب محبيه اصطحب حجاج اثنين من الأطفال ذوى القدرات الخاصة إلى المسرح ووصفهم بـ"أطيب قلب"، وغنى لهما نصيبى وقسمتى.

قبله وبأسلوبها الجذاب المميز حاورت أميرة الماريمبا نسمة عبدالعزيز بمجموعة من المؤلفات الشهيرة والتى أعيد صياغتها لتناسب آلتها المفضلة وتفاعل معها الحضور، منها: البخيل وأنا، فوجا، حلو المكان، ماريمبا فيوجن، يا حلو صبح، تيكو تيكو، أكدب عليك، محتار، يا بتاع النعناع، مامبو، حارة السقايين، 3 دقات، سهر الليالي، إلى جانب فقرة المزمار والطبلة للريس كرم وابنه حمدى.

وكانت فرقة الإيقاعات الشرقية، بقيادة عزت بسيونى والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، استهلت الحفل وقدمت تنويعات على مجموعة من أشهر أعمال الموسيقى العربية والمعزوفات الشعبية إلى جانب ارتجالات على مختلف آلات الإيقاع لعبها كل من علا عطيان، أحمد حسام، ايهم طوسون، رمضان عادل (بندير) وأحمد الحسيني (مزمار).