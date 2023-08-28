الشباب والرياضة تعقد جلسات اليوم الثاني لمؤتمر "تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات والوظائف المستقبلية"

عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، فعاليات اليوم الثاني، لمؤتمر "تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات والوظائف المستقبلية"، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ومنظمة اليونيسف مصر، وشركة ميكروسوفت مصر، بمشاركة شباب وفتيات الدول العربية، بحضور وكيل الوزارة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والمهندس عمر درة مدير المسئولية المجتمعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمايكروسوفت.

أدار الجلسة المهندس عمر إبراهيم مسؤول الحلول السحابية - شركة مايكروسوفت مصر، استهدفت الجلسة الأولى باليوم الثاني، أهمية الذكاء الاصطناعي وتأثيره في حياتنا والوظائف المستقبلية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وسوق العمل بالإضافة إلى التركيز على تطبيقات الذكاء الإصطناعي وما مدي إمكانية استفادة الشباب من موارد التعلم، والتعرف على بعض الأدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة سحابيا وكيفية الاستفادة منها.

وجاءت الجلسة الثانية بعرض تقديمي حول " تنمية مهارات وتحديات الشباب العربي"، أدارها محمود إسماعيل مدير التعلم والتنمية - شركة إيسبارك، طرح فيها طرق تطوير المهارات الشخصية الداخلية للفرد التي تؤهله إلي الوظائف، حيث ذكر أن هناك مهارات في كل شخص تؤهلة إلي وظيفة معينة دون علمه بيها، والمهارات التي يجب تطويرها في الذات لدي الأشخاص.

الجدير بالذكر يأتي المؤتمر، بالتزامن مع فعاليات عام الشباب العربي 2023 والذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 26 إلي 29 أغسطس الجاري، علما بأن المؤتمر يتيح الفرصة للشباب للتعلم من الخبراء والتواصل مع المحترفين واكتشاف أحدث الابتكارات في هذه المجالات.