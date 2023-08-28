عاجل
سيليشي بيكيلي.. رأس الحربة الذي أفشل مفاوضات سد النهضة عام 2020
الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الأفريقي للمصارعة

بوابة الوفد الإلكترونية

 التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فؤاد المسكوت، رئيس الاتحاد الأفريقي للمصارعة وعضو الاتحاد الدولى للعبة، خلال زيارته لمصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الرياضي مع الاتحاد الأفريقي للمصارعة، بحضور مجلس إدارة الإتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء عصام نوار.

txt

الشباب والتعليم العالي يُطلقان المُلتقي الأول للقيادات الشبابية الطلابية بعد غدٍ

txt

وزير الشباب: مصر تدعم خطط "كاف" لتطوير كرة القدم الأفريقية

 تناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، بما في ذلك تنظيم البطولات والمسابقات الرياضية في المصارعة خلال الفترة المقبلة، وتطوير رياضة المصارعة في القارة الأفريقية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال المصارعة.

 وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع  أهمية التعاون المشترك لتعزيز الرياضة في مصر والقارة الأفريقية بأكملها، معربًا عن استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم للاتحاد الأفريقي للمصارعة من خلال تنظيم البطولات والدورات التدريبية، وتوفير البنية التحتية الرياضية المناسبة، وتعزيز صورتها كوجهة رياضية محورية في المنطقة.

 ومن جانبه، أعرب فؤاد المسكوت، رئيس الاتحاد الأفريقي للمصارعة، عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر في تطوير الرياضة ودعم الاتحاد الأفريقي للمصارعة، مشيدًا بحرص الوزير وحكومة مصر بتعزيز الرياضة ودورها في تعزيز الصحة وبناء الشباب.

مواد متعلقة

أبها يفوز على الفيحاء في الدوري السعودي

علي ربيع يعود لجمهوره بفيلم جديد وينتظر مسلسل "نصي الثاني"

مركز شباب أبوحمودي بأبوتشت فى قنا ينظم مسابقة في الفنون التشكيلية