قنصل مصر بالنمسا: تجهيزات معسكر الأهلي تتم على أكمل وجه

أكد المستشار محمد البحيري، القنصل العام لمصر بدولة النمسا، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحظى باهتمام شديد منذ وصولها إلى الأراضي النمساوية، للانتظام في معسكر مغلق، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد في مصر، سواء على الصعيد الجماهيري أو الإعلامي، بعد اختيار بطل مصر وأفريقيا خوض معسكره التحضيري في النمسا.





وأكد المستشار البحيري أنه حاليًا يجرى التنسيق على أعلى مستوى بين سفارة مصر في النمسا، وعمرو مرزوق وهشام مرزوق، المسئولين عن تنظيم معسكر الأهلي، من أجل تلبية كل مطالب الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، الذي أشاد بالأجواء وتوفير الأمور اللازمة للإقامة، وتجهيزات الملاعب قبل خوض مباراتين وديتين، في إطار استعداده لخوض أول استحقاقات الموسم الجديد، أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائري، بطل الكونفيدرالية الأفريقية، في كأس السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية وتحديدًا في مدينة الطائف، المقرر لها ١٥ سبتمبر المقبل.

تواصل الخطيب ..

وشهدت الفترة الماضية اتصالات مكثفة بين محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والسفير محمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية في النمسا، قبل سفر البعثة، وبمجرد وصول الفريق للمطار كان هناك استقبال شعبي لبعثة الأهلي في فيينا ويبلغ تعداد الجالية المصرية بحوالي ٣٠ ألف نسمة، يتابع عدد غفير منهم تدريبات الأهلي بحرارة وشغف، انتظارًا للمواجهتين الوديتين للأهلي في معسكره التحضيري، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.



كانت بعثة الفريق الأول للأهلي قد وصلت إلى النمسا أمس الإثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر، المدير الفني للفريق. ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.