ديروط تنظم حملة مكبرة تحت شعار "نظافة مستدامة لمدينة أفضل"

تحت شعار "نظافة مستدامة لمدينة أفضل"، نظّمت حملة نظافة مكبرة في مدينة ديروط بناءً على تعليمات السيد محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط.

اجتمع في هذه الحملة عدد من المسؤولين والعاملين في قطاع النظافة، بالإضافة إلى حضور السيد صلاح عبد الغنى شكل، مدير قطاع النظافة.

تهدف الحملة إلى تحسين وتنظيف المدينة، والتخلص من القمامة والمخلفات المتراكمة في شوارعها، وتم تخصيص فرق عمل متعددة تتألف من المشرفين وعمال قطاع النظافة لجمع القمامة ورفع المخلفات من مختلف أحياء المدينة.

وبدأت الحملة في الصباح الباكر، حيث قامت الفرق بالجولات في جميع أنحاء المدينة، كما تم تخصيص معدات وأدوات خاصة لجمع القمامة وتفريغها في شاحنات النظافة، و كما تم توزيع أكياس قابلة للتحلل على الفرق للحفاظ على نظافة الأماكن المجاورة.

وقد لاقت الحملة استحسانًا كبيرًا من قبل سكان المدينة، حيث تمت مشاركتهم في الحملة من خلال التعاون وتوفير أكياس خاصة للقمامة، وقدّم العديد من المواطنين المشاركين الشكر والتقدير للجهود المبذولة في تحسين وتجميل المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة لم تقتصر فقط على رفع القمامة والمخلفات، بل تضمنت أيضًا تنظيف وغسيل الشوارع والأرصفة، حيث تم استخدام معدات متخصصة لغسيل الطرق وإزالة الأوساخ والبقع العالقة.

بعد انتهاء الحملة، أكد السيد محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، أهمية استمرار الجهود في الحفاظ على نظافة المدينة وتشجيع جميع المواطنين على التعاون في هذا الصدد، كما أشاد بالعمل المتميز لفرق النظافة والمشرفين على الحملة، وأعرب عن تقديره للدور المهم الذي يقومون به في تحقيق المدينة المثلى والنظيفة التي يستحقها أهلها.

بذلك، تعد حملة النظافة المكبرة في مدينة ديروط نموذجًا يحتذى به في تحقيق المدينة النظيفة والصحية، وتشير إلى التزام السلطات المحلية بتوفير بيئة عمرانية مستدامة ومريحة لسكان المدينة.

مدينة ديروط تنظم حملة نظافة مكبرة تحت شعار نظافة مستدامة لمدينة أفضل

مدينة ديروط تنظم حملة نظافة مكبرة تحت شعار نظافة مستدامة لمدينة أفضل

مدينة ديروط تنظم حملة نظافة مكبرة تحت شعار نظافة مستدامة لمدينة أفضل

مدينة ديروط تنظم حملة نظافة مكبرة تحت شعار نظافة مستدامة لمدينة أفضل

مدينة ديروط تنظم حملة نظافة مكبرة تحت شعار نظافة مستدامة لمدينة أفضل

مدينة ديروط تنظم حملة نظافة مكبرة تحت شعار نظافة مستدامة لمدينة أفضل

مدينة ديروط تنظم حملة نظافة مكبرة تحت شعار نظافة مستدامة لمدينة أفضل

مدينة ديروط تنظم حملة نظافة مكبرة تحت شعار نظافة مستدامة لمدينة أفضل

مدينة ديروط تنظم حملة نظافة مكبرة تحت شعار نظافة مستدامة لمدينة أفضل

مدينة ديروط تنظم حملة نظافة مكبرة تحت شعار نظافة مستدامة لمدينة أفضل

مدينة ديروط تنظم حملة نظافة مكبرة تحت شعار نظافة مستدامة لمدينة أفضل

مدينة ديروط تنظم حملة نظافة مكبرة تحت شعار نظافة مستدامة لمدينة أفضل