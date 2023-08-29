تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ويمبلدون بـ كأس الرابطة

يواصل تشيلسي بقيادة ماوريسيو بوكيتينو، استعداداته القوية لمواجهة ويمبلدون، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المحترفة الإنجليزية للموسم الجديد.

وكان تشيلسي قد حقق فوزًا سهلًا على لوتون تاون بنتيجة 3/0، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي نظام بطولة كأس الرابطة بخروج المغلوب، مما يجعل المباراة مُهددة بالإعادة في حالة انتهت بالتعادل.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ويمبلدون

ومن المتوقع أن يبدأ لقاء تشيلسي أمام ويمبلدون بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

الدفاع: ليفي كولويل، سيلفا، ديساسي.

الوسط: بن تشيلويل، مويسيس كايسيدو، كونور جالاجير، مالو جوستو.

الهجوم: إنزو فيرنانديز، رحيم ستيرلينج، نيكولاس جاكسون.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي وويمبلدون في العاشرة إلا ربع "9.45" دقيقة، والتي ستُنقل عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية.

يذكر أن تشيلسي يحل في المركز التاسع بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد أربع نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراة وتعادل في أخري، بينما خسر لقاء واحد.