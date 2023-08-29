بترول أسيوط يخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد والعبور

قرر أحمد عبد المقصود المدير الفني لفريق بترول أسيوط، خوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد والعبور من أجل تجهيز الفريق استعدادا لدوري المحترفين في الموسم الجديد 2024/2023. تهدف هذه المباراتين إلى اختبار جميع اللاعبين الجدد وتحديد التشكيلة الأمثل للفريق في الفترة القادمة.

من المتوقع أن يلتقي فريق بترول أسيوط مع فريق السكة الحديد غدًا الأربعاء، ثم يواجه فريق العبور يوم الخميس. يأتي هذا في إطار استعدادات الفريق لبطولة دوري المحترفين.

وكان فريق بترول أسيوط قد حقق انتصارًا في مباراة ودية على نادي القناة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت أمس ضمن معسكر الفريق في القاهرة.

من جهة أخرى، أعلن نادي بترول أسيوط تعاقده مع لاعب محمد فرحان، الذي كان يلعب في صفوف فريق زد وأسوان، لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. تمت عملية التعاقد في حضور المدير الفني أحمد عبد المقصود.

كما نجحت إدارة نادي بترول أسيوط في ضم إبراهيم الشيشتاوي، مهاجم نادي دمياط، لمدة 4 مواسم لتعزيز صفوف الفريق قبل بدء دوري المحترفين في نهاية الشهر المقبل.

وفي سياق متصل، تمكن فريق بترول أسيوط، الذي ينافس في دوري المحترفين، من التعاقد مع الثلاثي أحمد الرفاعي من بلدية المحلة، ومحمود سمكة الذي لعب في صفوف الشمس والنصر سابقًا، وسعد جمال الذي لعب للفيوم والزمالك سابقًا. يأتي هذا في إطار استراتيجية الجهاز الفني لتعزيز الفريق بأفضل اللاعبين للمنافسة على صعود إلى الدوري الممتاز.