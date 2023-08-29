بناءً على تعليمات محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، والمحاسب حسين نمر حسين، رئيس الوحدة المحلية بدشلوط، تمت عملية ري المسطح الأخضر في المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة،و تابع هلال عبدالحميد دسوقى، سكرتير الوحدة المحلية بدشلوط، عملية الري وأشرف على تنفيذها.

حضر أيضًا المدير التنفيذي للمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة، أشرف عبدالحميد، للإشراف على عملية الري وضمان تنفيذها بأفضل شكل ممكن تهدف هذه العملية إلى المحافظة على جودة البيئة وتعزيز المسطحات الخضراء في المنطقة.

تعد المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة من أهم المنشآت في المدينة، حيث تقوم بتلقي ومعالجة النفايات الصلبة بطرق صديقة للبيئة، ومن أهم الاهتمامات في تشغيل المحطة هو الحفاظ على المسطحات الخضراء المحيطة بها، والتي تلعب دورًا هامًا في تحسين جودة الهواء والحفاظ على صحة وراحة المواطنين.

تُعَدُّ المسطحات الخضراء مصدرًا هامًا للتنوّع البيولوجي وتساعد في التقليل من التلوث وتعمل على تخفيض درجات الحرارة في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإنها تخفض مستويات الضوضاء وتؤثر إيجابيًا على الصحة العقلية والجسدية للأفراد.

وبالتالي، فإن عملية ري المسطح الأخضر في المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة تعكس السعي الدؤوب للجهات المعنية للحفاظ على البيئة وتعزيز الحياة النباتية في المنطقة.

تتطلع السلطات المحلية في دشلوط إلى استمرار مثل هذه الجهود المستمرة لتعزيز جودة البيئة والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

رئيس محلية دشلوط يتابع عملية ري المسطح الأخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

رئيس محلية دشلوط يتابع عملية ري المسطح الأخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

رئيس محلية دشلوط يتابع عملية ري المسطح الأخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

رئيس محلية دشلوط يتابع عملية ري المسطح الأخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

رئيس محلية دشلوط يتابع عملية ري المسطح الأخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

رئيس محلية دشلوط يتابع عملية ري المسطح الأخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

رئيس محلية دشلوط يتابع عملية ري المسطح الأخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

رئيس محلية دشلوط يتابع عملية ري المسطح الأخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

رئيس محلية دشلوط يتابع عملية ري المسطح الأخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

رئيس محلية دشلوط يتابع عملية ري المسطح الأخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة