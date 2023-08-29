المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تضع لمساتها النهائية للانتهاء من تجهيز استراحة مستشفى أبو الريش

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية مستجدات أعمال تجهيز ساحات الإنتظار الخاصة لمرتادي مستشفى أبو الريش و ذويهم بنطاق حي السيدة زينب وذاك فى إطار متابعتها الميدانية المستمرة لكافة المشروعات التنموية والخدمية الجارية بالمنطقة الجنوبية .

وفي هذا الصدد اعلمت المنطقة الجنوبية عن انتهاء أعمال تركيب الانترلوك الخاص بتجهيز ساحة الانتظار الخاصة بمرتادي مستشفى أبو الريش كما تم تركيب كشافات واعمدة للانارة و تركيب تاندات ومظلات لتغطية الاستراحة للوقاية من تأثير أشعة الشمس والحماية من درجات الحرارة المرتفعة كذلك تضمن الوقاية من تأثير الأمطار وغيرها من العوامل لرفع كاهل المعاناة عن المواطنين كما تم تزويد الاستراحة بعدد من المقاعد الخشبية لتصبح جاهزة لاستضافة المترددين على المستشفى مع مراعاة المسافات البينية بين المقاعد المتاحة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية .

استمرار اعمال التجهيز للانتهاء من الاستراحة على وجه السرعة لاستقبال المواطنين

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إلى ضرورة استمرار اعمال التجهيز للانتهاء من الاستراحة على وجه السرعة لاستقبال المواطنين مع المتابعة المستمرة لتزويدها بكل سبل الراحة وتحقيق عنصر الاستدامة مع التطهير الكامل لها بصورة دائمة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر مع الاجهزة التنفيذية والمعنية وتكثيف اعمال النظافة بداخلها ومحيطها .

وشددت نائب محافظ القاهرة بتمشيط الشوارع من أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام وأرصفة المشاة والجزر الوسطى من قبل المنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم والكافيهات والباعة الجائلين وذلك لما تسببه من إعاقه للحركة المرورية ولتوفير حرم آمن لسير المواطنين إلى جانب إزالة و تيسير كل ما يعوق الاعمال لاتمامها على الوجه الأكمل.

كانت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قد وجهت على مدار الايام الماضية ببذل الجهود من قبل الاجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب برئاسة المستشار هشام ابو المكارم رئيس الحي وبالتنسيق مع الاستاذ جمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية و هيئة النظافة والتجميل والانارة بالقاهرة بأعمال التمهيد وتسوية ورفع كافة المخلفات باستخدام المعدات اللازمة من قطعة أرض بمحيط مستشفى أبو الريش تم تخصيصها تمهيداً لاستغلالها بعمل ساحة انتظار للمرضى ومرتادي المستشفى وذويهم، توفير الراحة، ومنع تكدس المرضى أمام المستشفى،بشكل حضاري فيما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.

وياتي هذا استمرارا للجهود المبذولة بنطاق احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لمتابعة كافة مشروعاتها والعمل الجاد والدءوب على تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والاسهام بتطويرها بصورة مستمرة وتلبية المتطلبات والاحتياجات في كافة القطاعات الخدمية طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.