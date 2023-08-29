إنطلاق ملتقى المنسقين الإعلاميين للشباب والرياضة بالمنيا

انطلقت اليوم الثلاثاء ٢٩ اغسطس ، اولى فاعليات ملتقى المنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، والمقام خلال يومي الثلاثاء والاربعاء ٢٩ و ٣٠ اغسطس .

ويعد هذا الملتقى هو أول ملتقى إقليمى لوحدة المنسقين الاعلاميين بوزارة الشباب والرياضة ، بعد عدة ملتقيات تمت للمنسقين الإعلاميين ، ويأتى الملتقى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، وتحت اشراف مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، الدكتور محمد فوزى مدير عام العلاقات العامة والمراسم ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين بوزارة الشباب والرياضة ، تنظيم إدارة العلاقات العامة والمركز الاعلامي بقيادة دكتور محمد حمدى.

رحب مندى عكاشة بالضيوف والحضور ، وأشار أن هذا الملتقى يعتبر الملتقى الإقليمى الأول للمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب ، فنشر الأخبار والفاعليات التى تتم وتوحيد الرسالة الاعلامية ، من أهم ما تقوم به الوحدة ، كذلك صد الشائعات واحترافية نقل الخبر ، وهذا دائما ما يوجه له الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، فى متابعة الفاعليات والأحداث ونقلها والربط مع كافة الإدارات ،وتسليط الضوء على المشروعات القومية والكبرى وغيرها والتى لها صدى كبير.

وشهد اليوم الأول حضور لقطاع جنوب بإدارات ، المنيا ، وابوقرقاص ، وملوى ، وديرمواس ، بقاعة مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، والذى حاضر فيه مجموعة مميزة من أعضاء هيئة التدريس فى المجال الإعلامى والصحفيين بالصحف القومية ، فقد تحدث الصحفى ارمنيوس المنياوى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ، عن الخبر الصحفى والصياغة الخبرية الصحيحة ، كذلك العنوان وكيفية جذب القارئ ، وعرض نماذج لأخبار صحافية ، الفرق بين التقرير والخبر الصحفي ، ومواقف مختلفة قد تتعرض لها ثم فتح حوار مع المنسقين الإعلاميين.

وعرضت الدكتورة رحاب سراج استاذ الإعلام بكلية الآداب وعضو مجلس إدارة نادى المنيا ، عن المراسل الصحفي والتلفزيونى ، اهم اللقطات والبث والتصوير والمونتاج ، الفرق بين المعد والمحاور ، التقرير الخبرى المصور والمرئى ثم فتح حوار نقاشى مع المنسقين ، وقد قام وكيل الوزارة بمنح شهادات الشكر والتقدير للسادة المحاضرين .

وعبر الفيديو كونفرانس ، وجه الدكتور محمد فوزى مدير عام العلاقات العامة والمراسم ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين بوزارة الشباب والرياضة ، الشكر لوكيل الوزارة وقيادات المديرية والمحاضرين والمنسقين الاعلاميين بالمنيا ، وأعرب عن سعادته عن إنطلاق ملتقى المنسقين الاعلاميين لمراكز الشباب بالمنيا ، حيث تعد محافظة المنيا من المحافظات المتميزة في الأنشطة والفعاليات المقدمة .

واشار فوزي ، أن هذا الملتقى ياتى فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى فى ثقل وتدريب المنسقين الإعلاميين لتوحيد الرسالة الاعلامية ،ونقل الاخبار والفاعليات التى تتم بصورة كبيرة ،وابراز دور الدولة المصرية، فيما تقوم به من مشروعات كبرى ، وتطور هائل في جميع القطاعات خاصة قطاع الشباب والرياضة ، وهذا دور المنسقين الإعلاميين فى نقل تلك الصورة الصحيحة للجمهور والتصدى للشائعات.

ووجه الدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة ومدير المركز الاعلامي ، الشكر لكافة الحضور وعلى دعم قيادات وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة، لوحدة المنسقين الاعلاميين والمركز الإعلامى ، فالدعم الواضح من قبل وكيل الوزارة ، كان له أثر واضح فى نشر كافة الفاعليات والأنشطة بكافة الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة ،وذلك من خلال أكثر من ٢٠٠ منسق اعلامي بمراكز الشباب والإدارات الفرعية والأندية .

خاصة بعد أن أصبحت مراكز الشباب مراكز خدمات مجتمعية ، تقدم العديد من البرامج والفاعليات التى تناسب كافة أفراد الأسرة، ونقلها بصوره لحظيه من خلال الصفحات الرسمية ، للوزارة والمديرية، وكافة وسائل الإعلام والصحف ، وأشار حمدي إلى أن الملتقى يتطرق إلى تدريب وثقل المنسقين الاعلاميين ، من خلال تعريف الجمهور بما يتم داخل تلك الهيئات لتوسيع قاعدة المشاركة ، وصد الشائعات والمعلومات المغلوطة التى ليس لها مصدر .

ويتم ذلك من خلال متخصصين في مجال الإعلام وصحفيين للتدريب على عدة محاور اهمها ، صياغة الأخبار الصحفية ، البث المباشر ، كيفية كتابة الخبر ، اخلاقيات العمل الاعلامى ، عمل الفيديوهات والميديا والمونتاج ، التطبيقات الحديثه فى الإعلام واستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الإصطناعي ، السوشيال ميديا ، وبعض الموضوعات والمحاور الأخرى.

واليوم الثاني غدا الأربعاء ٣٠ اغسطس لقطاع شمال لإدارات ، سمالوط ، ومطاى ، وبنى مزار ، ومغاغة ، والعدوة ، بقاعة مركز شباب مدينة بنى مزار ، ويحاضر فيه العديد من المتخصصين في مجال الصحافة والإعلام ، وعلى هامش الملتقى ، سيتم تكريم العديد من المنسقين الإعلاميين المتميزين بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب ، خلال الفترة الماضية ، وتكريم المحاضرين خلال الملتقى

وأشار عماد عبد الحليم ومحمد عاطف المنسقين الاعلاميين بالمديرية ، أن فاعليات الملتقى تقام في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة، بثقل وإعداد وتدريب الكوادر البشرية من المنسقين الاعلاميين ، بمراكز الشباب والاندية والادارات الفرعيه بمديرية الشباب والرياضة، لتأهيلهم وتوحيد الرسالة الاعلامية، ونقل الفاعليات والأنشطة التى تتم بكافة الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة .

وتقام فاعليات اليوم الثاني بمركز شباب بنى مزار لقطاع شمال المنيا ، وفى نهاية الملتقى يتم توزيع شهادات التقدير للمنسقين الإعلاميين على مجهودهم خلال الفترة الماضية ، وكذلك توجيه الشكر لفريق yly لتنظيمهم للملتقى بصورة مشرفة ، ودورهم البارز فى تنظيم كافة الفاعليات التى تقام بشكل متميز وتسليمهم شهادة تقدير على مجهودهم.

ويأتى ذلك بتوجيهات مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، اشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، تنفيذ وحدة المنسقين الإعلاميين المركز الإعلامى لمديرية الشباب والرياضة بالمنيا.