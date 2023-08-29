غدا.. قافلة طبية وعلاجية مجانية ببنى مزار

اعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، أنه بدءا من غدا الأربعاء، يتم تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية في قرية سيوة إحدى قرى مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة.

وذلك على مدار يومين متتاليين 30 و31 من شهر أغسطس الجارى، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لإستمرار سلسلة القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة " والوصول إلى المناطق النائية ، والقرى الأكثر احتياجا ، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، لافتاً وكيل الوزارة ، إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان .

وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات، ومشيرا وكيل الوزارة ، إلى أن هذه القوافل الطبية والعلاجية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.