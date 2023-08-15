فوائد مذهلة لتناول كوب الكركم بالفلفل والليمون قبل النوم.. فيديو

كشف الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، أن مشكلة الانتفاخ لها بعدين أولا اختفاء البكتيريا المفيدة ويحل بدلا منها البكتيريا الضارة التي تولد الغازات.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن ثاني أبعاد الانتفاخ هو الإكثار من الأغذية المصنعة وسريعة التحضير.



وقال إن قديما كان لا يوجد مناظير طبية ولا سرطان قولون بسب إجراء غسيل أسبوعي للقولون من خلال الشربة إضافة إلى تناول السلطة الخضراء خماسية الألوان والأكل الصحي.



وطالب الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، بالابتعاد عن الكيمياء والأغذية سابقة التصنيع من أجل تجنب الإصابة بأمراض القولون وسرطانه.



وأضاف الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، مشيرا إلى أن كل حاجة خلقها الله مفيدة بشرط لا تفريط ولا إفراط وتناولها بكميات معقولة وبشكل صحي.



وتطرف إلى أن الكركم مفيد ولكن لا يزيد عن نصف ملعقة يوميا يضاف عليها ليمونة وملح وفلفل أسود وشوربة أو ماء ساخن وبعد مضاد قوي وفعال للالتهابات ويتم تناوله في أي وقت من اليوم.