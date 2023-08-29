كوبتك أورفانز تنفذ مشروع "ابنتي الغالية" في قري ومراكز أسيوط

تنفذ هيئة كوبتك أورفانز مجموعة من الأنشطة والفعاليات في محافظة أسيوط، حسبما أعلنته عايدة عبده، مدير منطقة أسيوط في الهيئة.

وأشارت عبده إلى أن أحد أبرز هذه المشاريع في محافظة أسيوط هو مشروع "ابنتي الغالية"، الذي يتم تمويله من قبل الهيئة.

يهدف مشروع "ابنتي الغالية" إلى توفير الفرصة للفتيات المشاركات من خلفيات اجتماعية مختلفة للاستفادة من تجربة العمل المشترك في جو يسوده المحبة والسلام وروح الفريق. ومن خلال تحقيق التقدم في المجال الدراسي والشخصي والاجتماعي، يسعى المشروع لتعزيز فرص النجاح للجميع.

وأضافت عايدة أن أهداف المشروع تتضمن توفير الدعم المادي للفتيات لاستكمال تعليمهن ورفع مستوى الأداء الدراسي، وتأسيس قاعدة متينة لتطوير القيادات النسائية قادرة على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع. كما يهدف المشروع إلى توفير بيئة آمنة للأطفال وتعزيز ثقافة السلام المجتمعي.

وفي نفس السياق، التقى ممثلو هيئة كوبتك أورفانز بمحافظ أسيوط الذي أشاد بالمشروع وأبدى دعمه له. وقد شاهد المحافظ بعض الحقائب والأدوات المدرسية التي ستوزع على طلاب وطالبات المدارس في الأيام القادمة. وقامت إحدى الفتيات بتسليم دعوة للمحافظ لحضور الحفل الختامي لأنشطة مشروع "ابنتي الغالية"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية في قرى ومراكز المحافظة.

تعكس هذه المبادرات والفعاليات التزام هيئة كوبتك أورفانز بتمكين الفتيات ودعمهن لتحقيق نجاحهن في مختلف المجالات. وتساهم هذه المشاريع في خلق بيئة تعليمية واجتماعية إيجابية تعزز التطور الشامل للفتيات وتساهم في بناء مستقبل مشرق لهن وللمجتمع بأسره.