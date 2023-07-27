لا ترمي شعر الذرة.. فوائدها سحرية لجسمك

يحتوي شعر الذرة على مركّبات الفلافونويد التي تمنحه خصائص مضادّة للأكسدة ومقاومة للالتهابات؛ مما يساعد في التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لذلك، لا تقومي برمي شعر الذرة بعد الآن؛ حيث يمكنكِ استخدامه لصنع شاي، للاستفادة من جميع خصائصه، كما أنه متوفر على شكل كبسولات جاهزة أيضاً ليسهل عليك استخدامه.

شعر الذرة

فوائد شعر الذرة

غني بالفيتامين سي C:

شعر الذرة غني بفتيامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في منع حدوث الضرر الناجم عن الجذور الحرّة والتي تسبّب أمراض القلب، السرطان والأوعية الدموية؛ لأنه يحفّز الأوعية الدموية- وهذا أمر ضروري لأداء أجهزة الجسم دورها بحيوية.

تقليل الإصابة بالنقرس:

يمتلك شعر الذرة العديد من الفوائد الرائعة، وهذه الخصائص تساعد في الحدّ من الألم الذي يرافق مرض النقرس.. ويمكنكِ تجهيز شاي شعر الذرة وتناول 3 أكواب يومياً، وبمجرد أن تشعري بأن الألم بدأ يتراجع، يمكنكِ تقليل الكمية إلى كوب واحد.

تحسين صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي شعر الذرة على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تشمل الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وتعمل الألياف على امتصاص الكولسترول، في حين تعمل الألياف غير القابلة للذوبان على منع الإصابة بالإمساك والمشاكل المعوية الأخرى؛ حيث تعمل على تسهيل حركة الأمعاء، وبالتالي تقلّل من خطر الإصابة بالقولون العصبي والإسهال، ويساعد أيضاً في الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والبواسير وكذلك سرطان القولون.

مدرّ للبول:

يعمل شاي شعر الذرة كمدرٍّ للبول؛ مما يساعد الجسم في طرد السموم الزائدة الموجودة في الجسم، كما أن مدرّات البول تساعد على حماية الجسم من ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب الاحتقاني، وأمراض القلب والكلى، وتمنع تراكم البكتيريا في المسالك البولية، والحدّ من خطر العدوى.

تقليل نسبة الكولسترول الضارّ:

إن ارتفاع نسبة الكولسترول الضارّ في الدم، أحد العوامل الأساسية التي تساهم في الإصابة بأمراض القلب، ووجدت الدراسات أن شعر الذرة يحتوي على المركّبات التي تعزّز من الصحة وتنتج الأنسولين، ومفيدة أيضاً في تقليل مستوى الكولسترول الضارّ ومستويات الدهون الثلاثية.

تنظيم السكر في الدم:

قد يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى العديد من المشاكل، منها مرض السكري ومشاكل في الكلى والعمى، والسكتة الدماغية، ومن المهم جداً تنظيم السكر في الدم؛ للحفاظ على الجسم والبقاء بصحة جيدة.

يمكن أن يساعدكِ شعر الذرة على خفض مستويات السكر في الدم، كما يساعد في إصلاح الخلايا التالفة في البنكرياس؛ حيث يتم إنتاج الأنسولين، وإذا كنتِ تتناولين أدوية السكر، يجب أن تتحدثي إلى الطبيب قبل إضافة شعر الذرة إلى نظامكِ الغذائي.