ماجي بوغصن تتألق بخصر منحوت ومكياج ترابي عبر إنستجرام (صور)

خضعت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن لجلسة تصوير جديدة بجوار سيارتها، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف أنظارهم بجمالها وأنوثتها.

ماغي بو غصن

وبدت ماجي بو غصن بفستان جذاب بصيحة الكب باللون الأخضر المبهج، ومكشوف من احدى الساقين، ومصنوع من قماش متعدد الطيات؛ ليحدد الخصر ويجعله منحوت وأكثر أنوثة وجاذبية.

وتزينت ماجي بو غصن بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس مع أحجار كريمة باللون الأخضر؛ لتتماشى مع لون الفستان، وضمت خاتمين في أحد اليدينن وإسورة ذهبية في اليد الآخرى، بالإضافة إلى عقد وأقراط رقيقة، بالإضافة إلى كلاتش متوسطة الحجم باللون الذهبي.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت ماجي بو غصن تصفيفة شعر مختلفة، فقامت بتثبيت خصلاتها للخلف، وتركت باقي شعرها يتدلى بشكل ويفي مرتب وناعم.

ووضعت ماجي مكياجًا ساحرًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالبلاشر البني، وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود وظلال العين بدرجات النود، كما إعتمدت الرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين، كما اختارت أحمر شفاه يتماشى مع لون بشرتها، فكان باللون النود الفاتح.