بقصة شعر مختلفة ومكياج ناعم ماغي بو غصن تخطف الأضواء

شاركت الفنانة ماغي بو غصن متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وتألقت ماغي بو غصن بإطلالة ناعمة مفعمة بأناقة الأسود حيث ارتدت فستان طويل مجسم بدون اكمام صمم من قماش ناعم بنفس اللون، وتزينت ببعض الاكسسوارات الذهبية.

واختارت تسريحة شعر جذابة تناغمت مع ملامحها الساحرة ووضعت مكياج ناعما مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

ماغي بو غصنت

حياتها مشوارها المهني

ولدت في بصاليم في قضاء المتن، وهي الفتاة الوحيدة بين أخويها جهاد ووسام وترتيبها في الوسط. تلقّت دروساً في الموسيقى عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها في المعهد العالي للموسيقى، حصلت على الميدالية الذهبية في برنامج لمواهب الأطفال يدعى «واحة الاولاد» على تلفزيون لبنان بعد أن غنّت للسيدة فيروز. درست التمثيل والإخراج في الجامعة اللبنانية، توقفت لعامين قبل أن تكمل الدراسة.

بدأت التمثيل مع المخرج الراحل أنطوان ريمي في مسلسلي «الأخوان» و«المغاور» على قناة الجديد، انطلاقتها الفعلية كانت من خلال الدراما السورية بعد انتقالها لسوريا بسبب قلة الإنتاج في الدراما اللبنانية وتلقيها العديد من العروض حيث شاركت في عدة أعمال واستطاعت تعلم واتقان اللهجة السورية الشامية أول من أخذها إلى الأعمال السورية المخرج بسام الملا عبر مسلسل «الخوالي»، كما نقلها بعد ذلك إلى عمل اخرجه باللهجة السعودية التي اتقنتها. قدمت الفوازير مرتين مع الممثل الكويتي داوود حسين عام 1998 من خلال برنامج الكوميدي «داوود في هوليود»

حياتها الأسرية

تزوجت مرتين وانفصلت عن زوجها بعد معاناتها معه تزوجت للمرة الثانية في 4 تشرين الأول2003 من المنتج جمال سنان رزقت منه بولد وبنت هما ريان ويارا.

مشاركتها في برنامج ديو المشاهير

عام 2011 شاركت في برنامج ديو المشاهير بموسمه الثاني على شاشة ال بي سي وفازت في المرتبة الأولى وتبرعت بالجائزة بمبلغ 50 الف دولار، لصالح جمعية سان جود لعلاج سرطان الأطفال.

إصابتها بورم دماغي وشفائها

في 22 يوليو 2019 خضعت لعملية إزالة ورم دماغي حميد بقيت على أثره في المستشفى لأسابيع لكنها تعافت منه.