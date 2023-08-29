كمال درويش: ليس لي علاقة باختيار البناني فى إدارة الزمالك

أكد كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه مندهش من الزج باسمه فى اختيار الدكتور عماد البناني والذي يتولي منصب المدير التنفيذي الحالي للقلعة البيضاء.

وقال كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الزج باسمي كان بسبب تعليق مني على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بعد تعيين الدكتور عماد البناني وأنا غير مسؤول عن أى أمر فى الوقت الحالى ولا عن أى إختيار.

وأضاف:" أنا أعمل مع وزارة الرياضة فى أمر يخص المشروعات القومية ،وما يحدث فى الزمالك الآن لوائح أنا غير ملم بها، أنا أعلم الأساسيات فقط عنها.

وأكمل درويش:" أنا أرغب فى أن يكون الزمالك فى أفضل حال مع أى شخص يستطيع أن يمر بالنادي هذه الفترة للإنتخابات من أجل أن يكون هناك مجلس إدارة منتخب.

كمال درويش يكشف موقفه من الترشح فى انتخابات الزمالك

أكد كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق، أن الفترة المقبلة داخل القلعة البيضاء، تحتاج لشخص يكون لديه مجهود كبير، من أجل أن يعود النادي من جديد للمسار الطبيعي وحل جميع الأزمات، لأننا فى مرحلة فارقة ، فى مسيرة الزمالك.

وقال كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لن أترشح على رئاسة نادي الزمالك الفترة المقبلة، أنا خارج السباق الإنتخابي بالمرة، لأن الأن يتطلب الأمر مجهود كبير بجانب أني لدي عمل ومشغول بقوة.

وأضاف:" أنا تحت أمر النادي فى أى استشارة إدارية فقط ولكن لن أترشح للانتخابات المقبلة.

وأكمل درويش:" أنا أرغب فى أن يكون الزمالك فى أفضل حال مع أى شخص يستطيع أن يمر بالنادي هذه الفترة للإنتخابات من أجل أن يكون هناك مجلس إدارة منتخب.