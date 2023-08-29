كمال درويش يكشف موقفه من الترشح فى انتخابات الزمالك

قال كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق، أن الفترة المقبلة داخل القلعة البيضاء، تحتاج لشخص يكون لديه مجهود كبير، من أجل أن يعود النادي من جديد للمسار الطبيعي وحل جميع الأزمات، لأننا فى مرحلة فارقة ، فى مسيرة الزمالك.

وقال كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لن أترشح على رئاسة نادي الزمالك الفترة المقبلة، أنا خارج السباق الإنتخابي بالمرة، لأن الأن يتطلب الأمر مجهود كبير بجانب أني لدي عمل ومشغول بقوة.

وأضاف:" أنا تحت أمر النادي فى أى استشارة إدارية فقط ولكن لن أترشح للانتخابات المقبلة.

كمال درويش: أرغب أن يكون الزمالك فى أفضل حال

وأكمل درويش:" أنا أرغب فى أن يكون الزمالك فى أفضل حال مع أى شخص يستطيع أن يمر بالنادي هذه الفترة للإنتخابات من أجل أن يكون هناك مجلس إدارة منتخب.