أوكرانيا تعلن السيطرة على قرية روبوتين

أعلنت أوكرانيا، اليوم الإثنين، تحرير قرية روبوتين في جنوب شرق البلاد، مؤكدة أن قواتها تحاول التقدم جنوبا في هجومها المضاد على القوات الروسية.

ونقلت رويترز عن تقرير للجيش الأوكراني عن هانا ماليار نائبة وزير الدفاع قولها «حررنا روبوتين».

أعلن الجيش الأسبوع الماضي أن قواته رفعت علم البلاد في روبوتين، لكنه قال أيضا في ذلك الوقت إنهم ما زالوا يتعرضون لإطلاق نار في المنطقة.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت اليوم عن مقتل شخصين في هجوم صاروخي روسي على منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا.

وقال دميترو لونين حاكم منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا، اليوم الإثنين، إن شخصين قُتلا في هجوم صاروخي روسي على المنطقة الليلة الماضية.

وقال لونين على تيليغرام «نتيجة الهجوم العدائي، قُتل شخصان، ونُقل اثنان إلى المستشفى بجروح طفيفة، ولا يُعرف حاليا مكان شخصين آخرين».

وأضاف أن الهجوم استهدف منشأة صناعية. ولم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت أربع صواريخ على البلاد من البحر الأسود الليلة الماضية وإنه أسقط اثنين منها.

وأضاف الجيش أن منطقة كريفي ريه تعرضت أيضا لضربات صاروخية في هجوم منفصل.

وقالت سلطات المنطقة إن عدة منازل تضررت، لكنها لم تعلن عن خسائر بشرية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد أعلنت السلطات الروسيّة، فجر الإثنين، إحباط هجمات ليليّة شنّتها طائرات مسيّرة أوكرانيّة في منطقتي موسكو وبريانسك (غرب).

وقال رئيس بلديّة العاصمة الروسيّة سيرغي سوبيانين على تلبغرام «دمّرت قوّات الدفاع الجوّي لمنطقة ليوبيرتسي (جنوب شرق العاصمة) طائرة بلا طيّار كانت تحلّق باتّجاه موسكو».

وأضاف «لم تقع إصابات أو أضرار وفقا للمعلومات الأولية»، مشيرا إلى أنّ الأجهزة المعنيّة موجودة على الأرض.

وذكرت وزارة الدفاع أنّ كييف هي من نفّذت الهجوم الذي أحبِط نحو الساعة 4,30 (1,30 ت غ).

وأغلق مطارا دوموديدوفو وفنوكوفو الدوليّان في موسكو فترة وجيزة أمام المغادرين والوافدين قبل أن تُستأنف العمليّات لاحقا، حسب وكالة «تاس» الروسيّة للأنباء.

وقالت وزارة الدفاع الروسيّة على تليغرام إنّ الدفاع الجوّي دمّر، ليل الأحد الإثنين، طائرتين أخريين «فوق أراضي منطقة بريانسك» المتاخمة لأوكرانيا، لكنّها لم تُقدّم معلومات عن إصابات أو أضرار.

ازدادت في الأسابيع الأخيرة الهجمات بطائرات بلا طيّار ضدّ الأراضي الروسيّة وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014، مستهدفة خصوصا العاصمة الروسيّة، في إطار هجوم كييف المضادّ.

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