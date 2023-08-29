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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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ميدفيديف: ضربات أوكرانيا للقرم تمنح موسكو فرصة العمل ضد الناتو

ميدفيديف
ميدفيديف

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى دميترى ميدفيديف، أن موافقة الغرب على ضربات أوكرانيا على شبه جزيرة القرم تمنح موسكو فرصة العمل ضد دول الناتو.

 

الصراع في أوكرانيا 

وأكد  ميدفيديف، أن بلاده تزود نفسها بجميع أنواع الأسلحة وبكميات تتجاوز الاحتياجات الحالية لقواتها المسلحة.

 

وقال ميدفيديف، "إننا نزود أنفسنا بكل أنواع الأسلحة وبكميات تتجاوز الاحتياجات الحالية للقوات المسلحة، ويعمل مجمعنا الصناعي العسكري في 3 نوبات"، مؤكدا أن بلاده ستنتج أكبر عدد ممكن من الأسلحة لحماية الوطن بشكل فعال. 

 

جاء ذلك في نبأ عاجل عبر سكاي نيوز عربية. 

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