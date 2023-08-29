المستشار القانوني لنادي الزمالك يكشف موقف مرتضي منصور من الانتخابات

كشف محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك عن مفاجأة من العيار الثقيل، كاشفًا أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق لن يترشح في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

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أكد محمود العسال المستشار القانوني بنادي الزمالك ، خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي، مساء أمس الإثنين، إن 90% من مجلس إدارة نادي الزمالك الذي قدم استقالته لن يترشح في الانتخابات المقبلة.



مرتضى منصور يقرر عدم الترشح بانتخابات الزمالك



أشار العسال إلى :" أن المستشار مرتضى منصور يقرر عدم الترشح لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة والابتعاد عن المشهد، قائلًا: "هو خلاص خد جنب وقال أنا عملت اللى عليا وتنحيت بإرادتي ولما ترك المجلس لم يكن يتدخل".



ارداف :" المستشار القانوني لنادي الزمالك أنه فوجئ بأسلوب تصفية الحسابات بعد تعيين اللجنة الثلاثية للزمالك، معلقًا: "احنا مشينا بمزاجنا، وفوجئنا بحاجة مستفزة وتصفية حسابات ومحاولات تشويه، والتي لم تكن تخرج في بيانات رسمية من الزمالك".



أتم المستشار محمود العسال قائلًا تصريحاته قائلا :"إن "المجلس مش بإرادته والوزارة مكنتش عارفه"، محذرًا من أن "الاعتبارات الشخصية هي الغالبة في نادي الزمالك".